Gilberto Mora se bailó a 4 jugadores de Club América en este impresionante ranking

Gilberto Mora brilló en el México ante Colombia al marcar el gol del empate, lo que provocó que fuera aplaudido por la prensa internacional. El jugador de Xolos no solo se bailó a la defensa de los cafetaleros, sino también a estos 4 jugadores del Club América en este impresionante ranking.

De acuerdo con la plataforma Transfermarket, Mora tiene un valor de 25 millones de euros, que en pesos mexicanos son más de 511 millones, colocándose como el más valioso de la Liga BBVA MX. El jugador de 17 años supera en precio a 3 americanistas: Brian Rodríguez, Santiago Ramos y Santiago Bueno.

El jugador de 17 años supera en precio a 3 americanistas: Brian Rodríguez, Santiago Ramos y Santiago Bueno.|Gilberto Mora

El baile de Mora a jugadores del América

El mediocampista alcanzó los 25 millones de euros después de una actualización posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su valor pasó de 10 a 25 millones de euros, un incremento de 15 millones, con lo que se colocó como el futbolista más valioso de la Liga BBVA MX, por encima de los extranjeros.

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En el caso del América, Santiago Ramos Mingo aparece con 12 millones de euros, mientras que Santiago Bueno registra 10 millones. Ambos jugadores recién llegaron a la Liga BBVA MX en este Apertura 2026 como refuerzos del conjunto azulcrema.

Por su parte, Brian Rodríguez, tiene un valor de 8 millones de euros. Con esas cifras, Mora supera a Ramos Mingo por 13 millones de euros, a Bueno por 15 millones y a Rodríguez por 17 millones.

Mora, la promesa de México

Gil comenzó su trayectoria con las selecciones juveniles de México en la categoría Sub-15 y después pasó por la Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-20. Su salto al combinado mayor fue en junio de 2025, cuando debutó con 16 años durante los cuartos de final de la Copa Oro ante Arabia Saudita.

En ese torneo, México conquistó el título y Mora aportó una asistencia para Raúl Jiménez en las semifinales contra Honduras. En 2026 disputó el Mundial con apenas 17 años, convirtiéndose en el mexicano más joven en jugar una Copa del Mundo. El 26 de septiembre anotó su primer gol con la selección absoluta ante Colombia.