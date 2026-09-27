“Recuerden su nombre”: Gilberto Mora deslumbra ante Colombia y provoca elogios de la prensa internacional

Gilberto Mora dejó de ser una promesa y desde hace tiempo se ha convertido en un talento generacional. Con apenas 17 años, el mediocampista mexicano suma varios torneos de renombre sobre sus espaldas, siendo el Mundial 2026 el más reciente. Su calidad está a la vista de todos y así lo demostró en el amistoso contra Colombia celebrado el sábado 26 de septiembre.

Mora fue titular en el primer partido de Rafael Márquez como seleccionador de México y su rendimiento fue estelar. Convirtió el único gol del combinado azteca con una jugada individual sensacional y fue elegido como la figura del encuentro entre ambos equipos. Su destacado nivel trasciende fronteras y los medios internacionales quedaron sorprendidos con su juega ante los cafeteros.

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¡GOLAAAAZO DE GILBERTO MORA! 🔥🇲🇽 Quiebra cintura y firma el empate de México ante Colombia

La prensa internacional reacciona al partido de Gilberto Mora contra Colombia

Fabrizio Romano, periodista italiano internacional, le dedicó a Gilberto Mora una publicación en sus redes sociales tras su gran partido contra Colombia. “El niño maravilla Gilberto Mora hace historia para su país una vez más”, señaló el corresponsal, para luego destacar los logros más destacados del mexicano a su corta edad.

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Romano resaltó el haberse convertido en el goleador más joven en la historia de México al haber anotado ante los sudamericanos. Luego, decidió cerrar la publicación con una frase para sus seguidores: “Recuerden su nombre”. Gilberto Mora dejó de ser un jugador pensado a futuro y ahora es presente puro, siendo una de las figuras principales de la Selección Mexicana.

La prensa de Colombia destaca el juego de Mora

Los medios de comunicación colombianos también se rindieron a los pies de Gilberto Mora. Por ejemplo, el Diario AS utilizó la frase “Gilberto Mora hace ver mal a Colombia” para describir su anotación ante la selección cafetera, donde eludió a varios defensores sudamericanos para luego rematar de derecha y vencer al portero Álvaro Montero.

En la crónica describen que los centrales colombianos “quedaron expuestos” ante Mora, quien mostró facilidades para hacerse camino hacia el arco del equipo sudamericano. Otro medio como Gol Caracol tituló que el joven “no perdonó” a la selección y destacó su jugada individual para estampar el 1-1 definitivo en Estados Unidos.

Gilberto Mora, de la Selección de México|Instagam: FIFA

¿Por qué Gilberto Mora aún no juega en Europa?

La razón principal es su edad. Mora tiene 17 años y cumplirá 18 el 14 de octubre de 2026. El reglamento de la FIFA restringe los traspasos internacionales de menores de edad, salvo excepciones específicas. Por eso, aunque un club europeo pueda negociar su fichaje, su salida de México deberá ajustarse a esa norma y a los tiempos del mercado.

Mientras tanto, el mediocampista sigue en Xolos. Tijuana anunció en junio un nuevo contrato por tres años, pero su continuidad no cierra la puerta a una futura venta. Después de su actuación ante Colombia, la pregunta ya no parece ser si tiene nivel para jugar en Europa, sino cuándo llegará una oferta que permita dar ese paso.