Gilberto Mora enamoró a todos con esta jugada maestra: solo digna de un crack

No por nada el Real Madrid está interesado en Gilberto Mora. El atacante de los Xolos de Tijuana volvió a ser fundamental en otra victoria de su equipo en este fin de semana. Para cerrar la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los de la frontera vencieron al Necaxa por goleada de 3-0. Morita hizo una jugada maestra, digna del crack en el que se ha convertido y que al final terminó en gol.

Posiblemente la gran jugada de Gilberto Mora no la cuenten como asistencia, pues el disparo de su compañero pegó en el poste. Después llegó otro jugador y remató para marcar una de las anotaciones de la noche. Mora se está robando la Liga BBVA MX con tan solamente 16 años de edad , por lo que podría reforzar a la Selección Mexicana para la Sub18, Sub20 y Mayor, pero Javier Aguirre lo quiere en su equipo en el Mundial del 2026.

Mexsport Gilberto Mora enfrentará a Lionel Messi en el Juego de Estrellas 2025

Gilberto Mora se salva de una terrible lesión ante el Necaxa

La sensación de la Liga BBVA MX y de la Selección Mexicana, sin duda, es Gilberto Mora. El mediocampista surgido de las Fuerzas Básicas de los Xolos de Tijuana es el futuro del combinado tricolor y, por lo mismo, lo quieren cuidar en cualquier momento. En el duelo ante el Necaxa el atacante se salvó de una terrible lesión, tras una entrada por atrás que sufrió por parte de Ricardo Monreal. El rival se barrió sobre la pantorrilla de Morita y tan sólo a los 16 minutos de juego lo expulsaron.

Gilberto Mora no entró en la convocatoria para los partidos amistosos de la Selección Mexicana en septiembre. El equipo tricolor chocará ante Japón el próximo sábado y contra Corea del Sur el martes 9 de septiembre. Javier Aguirre decidió darle autorización a Mora de ir al Mundial Sub20 para que fuera tomar experiencia en este tipo de torneos y partidos.