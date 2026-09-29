Gilberto Mora: esta es la millonada que tendrían que pagar los equipos que están interesados en él

Así como Gilberto Mora se encuentra dentro de los 10 jugadores más caros del mundo, su nombre también comienza a tomar fuerza entre los grandes clubes de Europa. El mediocampista mexicano atraviesa un momento especial y su reciente actuación con la Selección Mexicana volvió a ponerlo en el centro de la atención internacional.

Mientras que Gilberto Mora deslumbró ante Colombia y provocó elogios de la prensa internacional, también crece la expectativa por conocer cuánto tendría que pagar un equipo para sacarlo de los Xolos de Tijuana. El joven de 17 años renovó recientemente su contrato y tiene una condición económica que protege su valor.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

La cláusula de rescisión de Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana

Gilberto Mora renovó en junio su contrato con Xolos de Tijuana hasta 2029. El nuevo acuerdo fue presentado como uno de los contratos más importantes en la historia del club para un canterano y contempla un mecanismo de salida para una futura negociación.

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De acuerdo con los reportes citados, los Xolos pedirían 25 millones de euros, aproximadamente 28 millones de dólares, para permitir su salida. Esa cifra coincide con el valor de mercado que se le atribuye actualmente al futbolista.

|MEXSPORT

La actualidad de Gil Mora despierta interés de muchos clubes

El nombre de Mora tomó todavía más fuerza después del empate 1-1 de México ante Colombia. El mediocampista marcó el gol de la igualada con apenas 17 años y 347 días, luego de una acción individual dentro del área que fue destacada por la prensa española.

Su crecimiento también provocó versiones sobre el interés de clubes como Real Madrid y Barcelona. Estos reportes colocan al mexicano en el radar de instituciones top, aunque su entorno mantiene una postura de cautela respecto al siguiente paso de su carrera. Además, Mora recibió el dorsal 10 de la Selección Nacional de México durante esta Fecha FIFA.

Con su renovación hasta 2029 y una posible salida cercana a los 25 millones de euros, Xolos busca proteger a una de sus principales joyas mientras continúa su desarrollo. Su presente con la Selección Mexicana, además, incrementó todavía más la atención sobre su futuro.

