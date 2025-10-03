Gilberto Mora podría jugar con Messi: la nueva noticia que dejó con la boca abierta a todos

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 podría ser el torneo perfecto para que Gilberto Mora cambie de equipo en próximos mercados de fichajes. El mexicano está deslumbrando a todos con su futbol, donde incluso alcanzó un récord que lo coloca a la altura de Pelé y Ronaldo Nazario . Tanto es así que el canterano de Tijuana podría jugar junto con Lionel Messi en 2026.

De acuerdo a la información que comparten los medios internacionales como Transfer News, Inter Miami está pendiente al futuro de Gilberto Mora y podrían convencerlo con el hecho de jugar junto al crack argentino. Jugar junto a un futbolista de clase mundial como lo es Messi podría potenciar la carrera del juvenil mexicano, quien buscará avanzar a octavos de final en la última jornada con México .

Inter Miami / X Inter Miami quiere a Gilberto Mora en 2026

PSG, Real Madrid y más clubes en la pelea por Gilberto Mora

Si bien es cierto que Inter Miami tiene intenciones de quedarse con la joya mexicana, hay una gran cantidad de clubes haciendo fila para fichar a Mora. Distintos informes aseguran que el París Saint Germain (PSG) también está interesado en el futbolista de 16 años, por lo que sumarse al conjunto de Luis Enrique podría ser una opción viable para Gilberto Mora.

Su talento ha sorprendido a todo el mundo, a tal punto que clubes como Real Madrid, el Manchester United y el Ajax también tienen a su nombre en carpeta. Es muy difícil que jugadores destaquen sobre el resto a tan corta edad, pero no parece ser un problema para Gilberto Mora, quien ya suma dos goles y una asistencia en dos partidos jugados en la Copa del Mundo Sub-20.

¿Cómo podría influir Lionel Messi en la carrera de Gilberto Mora?

El argentino podría proporcionar un gran aprendizaje en su desarrollo profesional y en la definición de su estilo de juego, y una exposición mediática sin precedentes que aumentaría su visibilidad global. Messi, como modelo a seguir y profesional experimentado, podría guiar a Mora en aspectos tácticos y de mentalidad. Ver y aprender de un jugador como ‘Leo’ podría fortalecer su confianza y su deseo de superar sus propios límites.