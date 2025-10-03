deportes
El resultado que necesita México para avanzar en el Mundial Sub-20

Tras empatar en el último minuto ante España, este es el resultado que necesita México para avanzar a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile

La Selección Azteca Sub-20 llega a su tercer partido del Mundial que se lleva a cabo en Chile con varios escenarios, pero con una misión. Vencer a Marruecos para asegurar su clasificación a octavos de final como segundo lugar del Grupo C. Los dirigidos por Eduardo Arce acumulan dos puntos tras los empates ante Brasil por 2-2 y España 1-1, demostrando carácter pero necesitando ahora ganar.

El combinado marroquí, ya clasificado como líder tras derrotar 2-0 tanto a Brasil como a España, por lo que podría presentar un cuadro alternativo al tener asegurado el primer puesto. Esta situación podría beneficiar a México que buscará aprovechar cualquier rotación.

México puede quedar afuera del Mundial Sub-20

Sin embargo, el riesgo de ser eliminados existe, ya que en caso de que México pierda por más de goles y Brasil empata con España, la escuadra azteca quedaría eliminada al caer al cuarto puesto de la sección. Por ello, el entrenador Arce deberá estar pendiente de que sus dirigidos no cometan los mismos errores y sean más asertivos de cara a la portería.

}

Los números también están a favor del cuadro nacional, ya que entre los seis terceros lugares que compiten por cuatro boletos, México actualmente ocupa posición de calificación. Pero una victoria les evitaría depender de otros resultados y los proyectaría mejor en el cuadro eliminatorio.

Todos los ojos puestos en Mora

El encuentro que puede ser definitivo, será vital que aparezca Gilberto Mora y el resto del plantel deberá demostrar si tiene la madurez para superar una instancia que en caso de superar, comenzará el camino para un plantel que está repleto de jugadores con trayectoria en la Primera División.

