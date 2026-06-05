Cruz Azul enfrentaría un GRAVE PROBLEMA; jugador que no quieren volvería para el AP2026

La Máquina de Cruz Azul, de la mano de su Presidente, Director Deportivo y Director Técnico, han comenzado a analizar su plantilla de cara al periodo de transferencias, esto a fin de tener un plantel más poderoso que luche con todo por el bicampeonato rumbo al Apertura 2026.

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Y, en medio de los nombres que suenan para llegar a La Noria, recientemente Cruz Azul recibió una noticia que podría ser perjudicial en su planteamiento para el siguiente torneo, pues existe un jugador que podría regresar al cuadro celeste y que involucra una plaza de extranjero.

¿Giorgios Giakoumakis volverá a Cruz Azul?

Fue hace unos meses cuando Cruz Azul confirmó la cesión con opción a compra de Giorgios Giakoumakis rumbo al PAOK de Grecia, esto después de no lograr asentarse en la primera división de México. El cambio fue positivo, pues el delantero reencontró su mejor nivel en el campo.

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De hecho, Giorgios acumuló 11 anotaciones y dos pases a gol en 29 encuentros disputados, por lo que la directiva del PAOK tiene en mente mantenerlo durante más tiempo; sin embargo, el problema radica en que el club no tiene la solvencia económica suficiente para hacerse con su ficha.

Esta situación es complicada, pues Cruz Azul no está dispuesto a prestar nuevamente a su elemento, por lo que si no existe una compra este jugador tendría que regresar a La Noria toda vez que su contrato culmina hasta el 2028, por lo que la directiva desea recuperar parte de la inversión que hicieron con él.

¿Giakoumakis volvería para tener una nueva oportunidad en Cruz Azul?

Si el PAOK no paga los 7.5 millones que Cruz Azul pide (entre ficha y salario), entonces el delantero griego tendrá que volver al cuadro celeste, mismo que tiene dos opciones ante este escenario. El primero de ellos es darle una nueva oportunidad de cara al siguiente torneo, aunque el segundo, más viable, es utilizarlo como moneda de cambio en este periodo de fichajes.