Giovani dos Santos está de vuelta; así luce el ex del América practicando lo que más le gusta

Una de las dudas más comunes sobre Giovani dos Santos es: ¿qué pasó con el delantero mexicano? Se sabe que es empresario y tiene varios negocios. Recientemente, se le vio jugando pádel con su hermano Éder y algunos amigos. El ex del América aún no anuncia su retiro del futbol.

Éder dos Santos, el hermano mayor de Gio y Jonathan, es un influencer y empresario. Ambos son aficionados del América y del pádel. Su padre se convirtió en una leyenda y su hermano Jonathan también. En los últimos meses, se la ha pasado lesionado y no puede recuperar su nivel.

Giovani dos Santos

Gio dos Santos es un gran socio empresarial en el sector petroquímico. El surgido de las fuerzas básicas del Barcelona es socio de Procura México, la empresa que se dedica a proveer productos químicos a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Desde su adiós del América en 2021, se han mencionado muchos equipos interesados en Gio.

Gio y su poco recordado paso por el América

Giovani dos Santos vistió muchas camisetas en el futbol. El delantero mexicano logró cumplir su sueño de ser campeón del mundo y ganar una medalla de oro, pero en el América no logró dejar gratos momentos. Con los de Coapa jugó 42 partidos de 2019 a 2021, nunca pudo ser campeón y solamente marcó cuatro goles y puso dos asistencias.

Gio surgió de las fuerzas básicas del Barcelona, pertenecía a una generación dorada. Los reflectores estaban sobre ellos. Se fue al Tottenham y empezó a rodar por el mundo. Defendió los colores del Racing, Galatasaray, Mallorca, Villarreal (donde vivió su mejor momento) y, antes de llegar a la Liga BBVA MX, pasó por LA Galaxy de la MLS.