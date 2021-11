Giuliana Olmos lista para su debut en las Finales de la WTA

Giulina Olmos ya es historica para el tenis femenil mexicano por lograr clasificar a las Finales de la WTA en dobles junto a la canadiense Sharon Fichman.

La temporada de la pareja

En la temporada sus logros que mas destacan son el llegar a los Cuartos de Final del Abierto de Australia y el campeonato en el Masters de Roma.

Posición en el ranking

En el ranking ocupan la decima posicion y lograron entrar tras las bajas de parejas mejores posicionadas. Estan en el grupo Tajin junto con Siniakova- Krejcikova, Hsieh -Mertens, Guarachi-Krawczyk.

Apoyo local

El centro panamericano de tenis en Guadalajara se llenara de apoyo y aliento para Giuliana Olmos y su pareja. Lo cual la llena de emoción. “Estoy muy feliz que podamos jugar en México muy emocionada que llegamos aquí para jugar. En septiembre que me dijeron que iba a ser en México y cuando me di cuenta de eso sentí que tenía más ganas de jugar”

“Creo que tenemos la ventaja jugando en casa, ya sé que a la gente en México les encanta el tenis y les encanta el deporte ycreo que nos van a apoyar mucho y van a estar ahí hasta el último punto. Y creo que eso nos va a ayudar mucho y también por la altura tenemos otra ventaja porque llegamos desde muy temprano aquí, otras apenas se están acostumbrando pero jugar en casa siempre es ventaja y estoy muy feliz.

Revancha en puertas

A la primer pareja que enfrentaran son a las checas Siniakova- Krejcikova, mismas que las eliminaron en 3 sets en el Australian Open.

Lección aprendida

“Creo que tenemos más experiencia que en febrero perdimos en 3 sets estaba muy cerrado había unas cosas que podíamos mejorar ese día. Siento que ya pasaron 10 meses estamos jugando mucho mejor, siento que ellas también están jugando bien pero va a ser un partido muy difícil. Todos estarán difícil. Pero para mí lo más importante es disfrutarlo y aprovechar la oportunidad y pasarlo bien en la cancha y creo que si hago eso voy a jugar mi mejor tenis.” comentó la deportista mexicana.



Fortalezas del equipo

“Creo que siempre tenemos muy buena energía en la cancha, nos encanta competir, disfrutarlo y cuando hacemos esas 3 cosas jugamos nuestro mejor tenis . Y cuando jugamos bien siento que le podemos ganar a cualquier equipo. Claro que va a ser difícil pero creo que tenemos muchas oportunidades para ganar”

Balance del 2021

Al hacer un balance de la temporada 2021 que llevan, Olmos admite que nunca pensó que podría jugar las Finales de la WTA.

“Nunca no era una meta que existiera en mi mente, pero después que ganamos en Roma me di cuenta que nos pusimos en los primeros 8 y me di cuenta y le dije a Shanon oye puede ser que lleguemos a las Finales y debemos de intentar. Siempre estuvo en nuestra mente pero no lo pensábamos mucho porque estaba muy lejos. Pero seguimos mejorando cada día, ganando partidos y por algo estamos ahí”.

Avance del tenis femenil

Sin duda la presencia de Olmos en las Finales de la WTA nos comprueba el avance que ha logrado en tenis femenil mexicano.

“Estoy muy feliz muy orgullosa, siento que a todos los deportistas de México les ha ido muy bien y quiero estar ahí también con los mejores, me ha ido muy bien este año también a Renata, Marcela, Fernanda Contreras. Voy a hacer lo mejor que pueda para representar de buena manera a mis compañeras”

Esperemos que el apoyo de la afición haga que Olmos consiga el campeonato en casa.