¡GOOOOL DE ESTUPIÑÁN! ⚽🔥 ¡JUÁREZ PEGA PRIMERO ANTE QUERÉTARO!

¡GOOOOOOL DE ESTUPIÑÁN! ⚽🔥 ¡FC JUÁREZ YA LE GANA 1-0 A QUERÉTARO!

Estupiñán se hace presente en el marcador y anota el primer gol del partido entre FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

