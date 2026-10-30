¡GOOOOL DE ESTUPIÑÁN! ⚽🔥 ¡JUÁREZ PEGA PRIMERO ANTE QUERÉTARO!
¡GOOOOOOL DE LOS BRAVOS! ⚽🔥 Estupiñán aparece para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0 a favor de FC Juárez ante Querétaro. ¡Explota la emoción en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX! 🐎
¡GOOOOOOL DE ESTUPIÑÁN! ⚽🔥 ¡FC JUÁREZ YA LE GANA 1-0 A QUERÉTARO!
Estupiñán se hace presente en el marcador y anota el primer gol del partido entre FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.