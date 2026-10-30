¡GOLAZO INFERNAL DE MADSON! 🔥⚽ ¡JUÁREZ AUMENTA LA VENTAJA ANTE QUERÉTARO!
¡QUÉ GOLAZO DE MADSON! 😱🔥⚽ El jugador de los Bravos de Juárez se luce con una espectacular anotación para poner el 2-0 frente a Querétaro. ¡Un auténtico golazo que enciende la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX! 🐎
¡GOOOOOOLAZO INFERNAL DE MADSON! 🔥⚽😱 ¡FC JUÁREZ YA LE GANA 2-0 A QUERÉTARO!
Madson se convierte en protagonista del encuentro entre FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro con una espectacular anotación que amplía la ventaja de los Bravos en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.