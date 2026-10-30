¡GOLAZO INFERNAL DE MADSON! 🔥⚽ ¡JUÁREZ AUMENTA LA VENTAJA ANTE QUERÉTARO!

¡GOOOOOOLAZO INFERNAL DE MADSON! 🔥⚽😱 ¡FC JUÁREZ YA LE GANA 2-0 A QUERÉTARO!

Madson se convierte en protagonista del encuentro entre FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro con una espectacular anotación que amplía la ventaja de los Bravos en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

