Goleadores: el detalle que demuestra que Chivas es mejor que todos los equipos de la Liga BBVA MX

El buen momento de Chivas está relacionado con la filosofía de juego de Gabriel Milito, quien incluso ya ha sido comparado con Matías Almeyda . El rendimiento de algunos jugadores también han impulsado este gran pasar del Guadalajara, como es el caso de Armando González, quien forma parte de una lista que posiciona al equipo de Jalisco como el mejor de la Liga BBVA MX, al menos, en formación de atacantes.

La cantera rojiblanca ha formado a delanteros letales estos últimos años y, si se tienen en cuenta los torneos cortos desde el año 1996, los mexicanos Sub-23 con más goles en la Liga BBVA MX salieron de las divisiones juveniles de Chivas. Javier Chicharito Hernández lidera el ranking con 11 goles anotados en el Apertura 2009, pero ‘Hormiga’ González está cerca de superarlo si consigue el campeonato de goleo en el Apertura 2025 .

Mexsport Chicharito lidera la tabla de goleo de mexicanos Sub-23 en torneos cortos

Chicharito también ocupa el segundo lugar con 10 goles anotados durante el Clausura 2010, pero ‘Hormiga’ González aparece justo por detrás de él, también con 10 goles durante el torneo corriente. A falta de dos jornadas para la finalización de la primera fase, Armando podría superar al ex Real Madrid y Manchester United, sobre todo si Chivas logra clasificar a la Liguilla.

Los últimos goleadores mexicanos Sub-23 de la Liga BBVA MX

Javier Hernández (Chivas): 11 goles en el Apertura 2009. Javier Hernández (Chivas): 10 goles en el Clausura 2010. Armando González (Chivas): 10 goles en el Apertura 2025 (vigente). Juan José Macías (Chivas): 10 goles en el Clausura 2019. Omar Bravo (Chivas): 10 goles en el Clausura 2002.

La tabla de goleo del Apertura 2025 (actualizada)

João Pedro (Atlético San Luis): 11 goles. Paulinho (Toluca): 11 goles. Armando González (Chivas): 10 goles. Germán Berterame (Monterrey): 9 goles. Juan Brunetta (Tigres): 8 goles.

Armando González podría llegar a la Selección Mexicana

Diversos medios locales apuntan a que ‘Hormiga’ González podría tomar el lugar de Santiago Gimenez en la Selección Mexicana. El delantero del AC Milan sufrió una lesión en el choque ante Atalanta y podría no estar disponible para la fecha FIFA de noviembre. En este caso, el goleador de Chivas podría tomar su lugar y tener su primera oportunidad en el equipo nacional.