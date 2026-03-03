Los futbolistas de Tigres que estarían en riesgo para el Clásico Regio

Tras la celebración de los Tigres por la victoria contra el América del pasado sábado, esta semana arrancaron con la preocupación de que dos de los futbolistas más importantes estarían en riesgo de perderse el Clásico Regio.

Las alarmas en el conjunto de la UANL se encendieron principalmente por la lesión muscular que presentó el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, quien incluso tuvo que salir de cambio en el encuentro ante las Águilas. A su vez, el defensa mexicano Jesus Angulo sufrió una molestia en la rodilla izquierda tras la falta que recibió de parte de Vinicius Lima, lo que lo tendría bajo observación del cuerpo médico del club, de acuerdo a diferentes reportes de medios locales.

¿Bajas sensibles para Guido?

Ambos estarían en duda de participar en el primer partido de la jornada doble, en la que la “U” de Nuevo León se medirá como visitante al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, este miércoles en duelo de la fecha nueve del Clausura 2026.

Sobre todo, ya que el sábado tendrán el importante compromiso del Clásico Regio, con la ventaja de enfrentar como local en el Estadio Universitario, a un equipo del Monterrey que se encuentra en medio de una crisis que llevó a la destitución de Domènec Torrent.

Los elementos inamovibles de Pizarro

Gorriarán y Angulo son dos de los elementos más importantes para el técnico Guido Pizarro, lo cual se demuestra con los números que llevan en este torneo de la LIGA BBVA MX.

El mediocampista uruguayo ha disputado los ocho partidos del certamen como titular, con el 96.67% de los minutos posibles; mientras que el zaguero mexicano viene recuperando su mejor versión este semestre, con cinco duelos registrados y los últimos dos como titular.

De acuerdo a las cuentas oficiales de los Tigres, el “Stitch” Angulo fue nombrado como el jugador defensivo en la victoria ante los americanistas, en la que incluso aportó uno de los goles para el marcador de 4-1 a favor.

