¿Traición? Golpe bajo de Kylian Mbappé al Real Madrid

Llevamos meses y varios mercados de fichajes con la novela entre Real Madrid y Kylian Mbappé, pues se ha hablado de la llegada al club blanco del francés, sin embargo aún no se ha dado esta situación.

En este pasaje de transferencias en Europa, la novela de Mbappé con el PSG llegó a lugares inimaginables, y desde peleas públicas, hasta borrarlo a Kylian del estadio y de la tienda oficial del club.

Pero esta historia parece ya tener fin y dejo muy mal parado al jugador con el Real Madrid, independentemente que haya habido o no un acercamiento con el Real Madrid, pues el jugador ya tomó una decisión que sin duda causará polémica.

Cuando parecía indicar que por fin se iba a hacer el fichaje que el mundo ha esperado, Mbappé con el Real Madrid, se estaba esperando el anuncio pero desde Francia, el medio Le Parisién afirma que el jugador se quedará en el PSG o cumplir su último año de contrato.

Según el medio antes mencionado, el jugador se reunió con Nasser Al-Khelaïfi en el Campus de Poissy y la junta fue tensa, ahí le reiteró su deseo de seguir en el club, pero esto ya no le conviene al equipo, ya que se marcharía gratis al terminar su relación contractual, por esa razón la directiva del PSG está en una situación complicada y comprometida en el caso Mbappé. Esta decisión causó la reacción de la afición del Real Madrid haciendo referencia a que el Mbappé de nuevo ilusionó a los seguidores merengues.

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Mbappé fue borrado del PSG

En los últimos días, el PSG tomó decisiones radicales alrededor de Mbappé y sus posible salida del equipo, pues trascendió que su camiseras fueron retiradas de la tienda oficial del equipo y además quitaron su imagen del estadio, eso daba lugar al rumor que la etapa del atacante galo con dicho club estaba próxima a terminar.

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