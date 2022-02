Triunfo mexicano en la Gira de Golf Profesional

En un emocionante final, el originario de Monterrey, Nuevo León, Gonzalo Rubio se adjudicó la etapa 8 de la temporada 2021-22 de la Gira de Golf Profesional que tuvo como escenario el Club Campestre El Campanario y que fue válida para la DevSeries del PGA Tour Latinoamérica.

Con un birdie en el hoyo 18, Gonzalo Rubio de 28 años de edad finalizó con un score de 206 golpes, diez bajo par, uno menos con respecto al guatemalteco José Toledo quien hasta el hoyo 14 llevaba dos golpes de ventaja y quien finalizó su participación en Querétaro con una tarjeta de 71 golpes (207, -9).

“Me sentí muy bien, fue un día con mucho viento, nublado y con algo de frío. Pegué muy buenos tiros, casi no falle putts. Gracias a la constancia y de seguir insistiendo pude alcanzar a José Toledo y gracias al birdie en el 18 me llevé el triunfo”, comentó Gonzalo Rubio.

“Desde el principio sabía que tenía que alcanzar a José Toledo quien es un gran jugador y que pocas veces se equivoca, ahí estuve cerca y no me despegué de él y pues caballo que alcanza gana”, agregó Rubio ganador de la etapa en Bosque Real en la temporada 2018-19.

#Entérate Con -10 el mexicano Gonzalo Rubio se proclamó campeón de la etapa 8 en Querétaro. #GiraGolfMX #golfmexico pic.twitter.com/mufQ037dso — giragolfmx (@giragolfmx) February 12, 2022

Por su parte José Toledo, líder del ranking y campeón de las etapas de Puebla, Monterrey y San Miguel de Allende en la actual campaña comentó: “Arranqué muy bien, por ahí del 14 me puse con dos de ventaja, con el viento los greenes se pusieron más rápidos, yo soy muy agresivo con el putter y la verdad no lo pude ser tanto ahora con la velocidad de los greenes, aún así me voy contento con el segundo lugar, sigo sumando puntos”.

Empatados en la tercera posición con marcador de 208 golpes, ocho bajo par, se ubicaron los mexicanos Fernando Arzate e Isidro Benítez, mientras que el quinto puesto correspondió al tamaulipeco Rodolfo Cazaubón con 209, siete menos.

Mejor amateur

El representante de la Federación Mexicana de Golf Juan Manuel Martínez, fue el mejor amateur de la competencia al finalizar empatado en el top ten con un score de 212, cuatro bajo par. Gracias a esta actuación, el veracruzano de apenas 16 años de edad recibió una invitación para disputar la etapa 9 a realizarse del 8 al 12 de marzo en el Club Campestre de Puebla.

Campeones Temporada 2021

1 Tres Vidas José de Jesús Rodríguez (Mex) 206, -10

2 Puebla José Toledo (Gua) 204, -12*6

3 Las Misiones José Toledo (Gua) 200, -16





4 Amanali José de Jesús Rodríguez (Mex) 193, -23

5 San Miguel José Toledo (Gua) 196, -14

6 Campestre León Manuel Torres (Ven) 200, -16*

7 La Villa Rica Aarón Terrazas (Méx) 200, -16

8 El Campanario Gonzalo Rubio (Méx) 206, -10