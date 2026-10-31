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Fútbol

Piloto de F1 podría ser sancionado por por agredir físicamente a un aficionado en el GP de México

En la previa de la clasificación para conocer el orden final de la parrilla, uno de los pilotos se vio envuelto en una polémica con un aficionado

Gran Premio de México, vista panorámica del Foro Sol en el Autódromo Hermanos Rodríguez F1
Gran Premio de México, vista panorámica del Foro Sol en el Autódromo Hermanos Rodríguez F1.|Clive Rose/Getty Images

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

A pesar de que el foco está puesto en Sergio ‘Checo’ Pérez este fin de semana, una de las noticias más llamativas tiene como protagonista a Isack Hadjar, piloto de Red Bull Racing. Resulta que el francés deberá comparecer ante los comisarios del Gran Premio de México luego de que empujara a un aficionado que intentó acercarse a él para tomarse una foto.

El incidente se volvió rápidamente viral en redes sociales y, claramente, no pasó desapercibido para la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El organismo emitió un comunicado para informar que Hadjar deberá asistir ante los comisarios previo a la tercera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Qué sanción podría recibir Isack Hadjar?

El llamado de la FIA corresponde a una posible infracción del Artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional de la FIA, clasificado bajo el concepto de mala conducta. Este apartado del reglamento sanciona cualquier tipo de comportamiento tanto físico como verbal inadecuado, hostil o irrespetuoso cometido contra oficiales, miembros de los equipos, prensa o espectadores dentro de un evento oficial.

Isack Hadjar
Hadjar no logró mantener su buena clasificación en la carrera|Crédito: Red Bull

En este contexto, si los comisarios de la FIA lo consideran, el piloto francés podría afrontar una amonestación, una sanción económica o una penalización deportiva.

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Resulta que Hadjar se encontraba de camino a la primera práctica libre cuando un aficionado intentó tomarse una fotografía con él en el paddock. Las imágenes muestran como el francés aparta al espectador al considerar que estaba invadiendo su espacio, luego de que éste intentará abrazarlo para tomarse una selfie.

¿Cuándo comienza la clasificación del GP de México?

La clasificación del Gran Premio de México se llevará a cabo este sábado 31 de octubre a partir de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La sesión definirá las posiciones de salida para la carrera del domingo y tendrá una duración aproximada de una hora.

Por su parte, la carrera comenzará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, también en horario de la Ciudad de México. Los pilotos deberán completar 71 vueltas al circuito capitalino, donde Checo Pérez volverá a competir ante su público, ahora como representante de Cadillac.

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