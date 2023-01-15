Grandes diferencias entre la ciudad de París y el PSG

París, Francia. Grandes diferencias tienen la ciudad de París y el equipo del Paris Saint-Germain (PSG) sobre alcanzar un acuerdo sobre el estadio del Parque de los Príncipes, de propiedad municipal y que el club desea comprar, pero un divorcio se presenta aún más complicado y con potenciales consecuencias muy negativas para ambas partes.

La difícil relación entre ambos, ya complicada en los últimos meses, se agrietó aún más este sábado cuando la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, afirmó de forma tajante que "el Parque de los Príncipes no está a la venta y no será vendido. Es una posición firme y definitiva".

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El Paris Saint-Germain consideró "decepcionante" la posición de la alcaldesa, con la que "todo el mundo sale perdiendo", según dijo después en un comunicado de respuesta.

Añadió que el PSG "se ve obligado a encontrar opciones alternativas para relocalizar el club, lo que priva a París de una gran inversión".



El club ha propuesto al Ayuntamiento comprar el estadio para emprender una amplia remodelación que lleve su actual aforo de casi 48.000 espectadores al entorno de 57.000-60.000.

Sin embargo, tras varios contactos infructuosos y algunas advertencias a través de los medios, como entrevistas o declaraciones del presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, el Ayuntamiento y el club han llegado a un aparente callejón sin salida.

Desde el Ayuntamiento se ha filtrado que el club de propiedad catarí habría ofrecido únicamente 40 millones de euros por la compra, algo que la alcaldía considera ínfimo teniendo en cuenta que el Parque de los Príncipes está en el codiciado distrito XVI, el más caro y elegante de la capital.

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El valor del estadio oscilaría entre 250 y 300 millones de euros, según varias estimaciones.

Si quedarse en el Parque le supone problemas, al club de propiedad catarí tampoco le puede resultar fácil marcharse, ante lo complicado de poder encontrar una alternativa viable.



PSG podría mudarse al Estadio de Francia



La primera opción sería mudarse al Estadio de Francia, en la vecina Saint Denis, gracias a su aforo de 80.000 personas.

Sin embargo, ese estadio es propiedad del Estado francés y es la sede de los encuentros de las selecciones nacionales de fútbol y rugby, además de que acoge conciertos y otras actividades, por lo que el PSG se vería obligado a respetar las necesidades del dueño de la instalación.

La marcha del PSG sería también complicada para la ciudad de París, ya que aparte del alquiler que recibe del PSG por el Parque, tendría que hacerse cargo del mantenimiento de un estadio sin utilizar, con un coste potencialmente importante.