Mensaje de Bruno Fernandes dirigido a Cristiano Ronaldo

Luego de una gran actuación del jugador portugués Bruno Fernandes, donde anotó uno de los goles, en el triunfo del United por 2-1 ante el City de Guardiola en el derby de la ciudad de Manchester rompiendo una mala racha en esta clase de partidos, el mediocampista luso declaró después del encuentro algunas palabras que parecen dedicadas a su compatriota Cristiano Ronaldo.

“Ahora estamos jugando como un equipo. Hace algunos meses, algunos jugadores jugaban solos, para sí mismos. Ahora lo hacemos unos para ayudar a los otros”.

Cristiano Ronaldo dejó el equipo inglés dirigido por el neerlandés Erik Ten Hag pocos días antes de comenzar la Copa del Mundo de Qatar 2022 luego de ciertos problemas con el entrenador y algunos jugadores de los ‘red devils’

Las palabras del jugador del United corrieron como la pólvora por las redes sociales y también se hicieron eco en los medios informativos. El mismo Bruno Fernandes no dudó en desmentirlo desde sus redes sociales poco después.

“Gracias a algunos por publicar exactamente las palabras que dije. Sé que es difícil ver al Manchester United hacerlo bien y no tienen nada que hablar sobre nosotros aparte de buenas cosas! No usen mi nombre para tratar de atacar a Cristiano! Cristiano fue parte de nuestro equipo la mitad de temporada y como he dicho en muchas entrevistas desde el Liverpool está siendo increíble y actuando como un equipo podéis ver los resultados de ello. Seguimos!”, escribió en Instagram.

Polémica entre Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo previo al Mundial



No es la primera vez que a Bruno Fernandes se le relaciona en una polémica con Cristiano Ronaldo. Fue hace algunas semanas cuando se habló del tenso saludo a su compañero y compatriota en su llegada a la concentración con Portugal para la Copa del Mundo de Qatar. En medio de la cita mundialista no dudó en dar la cara y afirmar que no había ningún problema con CR7.