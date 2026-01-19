Los GRANDES jugadores de Panamá que han jugado en la Liga MX

Aunque no han sido numerosos, varios futbolistas nacidos en Panamá lograron destacar en distintos momentos de la historia de la Liga BBVA MX, ya sea por logros colectivos, continuidad o momentos puntuales de alto impacto. Su presencia suele recordarse por trayectorias concretas que combinaron rendimiento internacional y adaptabilidad al fútbol mexicano.

El caso más emblemático es el de Felipe Baloy. Central por temperamento y despliegue físico, Baloy se consolidó como referente defensivo durante su paso por clubes como Monterrey y Santos Laguna, con actuaciones que le valieron títulos y reconocimiento dentro del país. Su gol histórico en la Copa del Mundo de 2018 refrendó además la dimensión de su carrera internacional, pero en México dejó el recuerdo de un jugador fiable y ganador.

Los dos delanteros panameños históricos que jugaron en la Liga BBVA MX

En la delantera, Blas Pérez es otro nombre obligado. Con pasos por Tigres, Indios, León, Pachuca y San Luis, El canalero tuvo etapas de notable productividad y se ganó el respeto de la afición por su potencia y olfato goleador; aunque gran parte de su carrera se desarrolló fuera de México, sus temporadas en la Liga BBVA MX forman parte de su trayectoria como figura de la selección panameña.

Luis Tejada también dejó aportes significativos: conocido como “El Matador”, tuvo una etapa en México, específicamente con Veracruz y Toluca, en la que ofreció goles y momentos decisivos que lo convirtieron en una opción ofensiva reconocida para los equipos que lo contrataron. Su paso fue breve, pero con incidencias que permanecen en la memoria de los seguidores.

“Coco” Carrasquilla y “Puma” Rodríguez, panameños de élite en la Liga BBVA MX

Ya en la generación más reciente, figuras como Gabriel Torres y Édgar Yoel Bárcenas representaron con altibajos la adaptación panameña al futbol mexicano: Torres arribó a Pumas con expectativas altas y no dejó ningún aporte durante su estadía, mientras que Bárcenas ha sido una pieza regular en Mazatlán FC desde su llegada, mostrando polivalencia por las bandas. Asimismo, la irrupción de Adalberto “Coco” Carrasquilla y la llegada de José Luis “Puma” Rodríguez marcan una renovación de presencia canalera en la Liga BBVA MX, con jugadores jóvenes que amplían la lista de panameños con impacto en México.

