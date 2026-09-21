Jugó en el Mundial 2026 y hoy puede ir 5 años a prisión por algo que no tiene nada que ver con futbol

Granit Xhaka, futbolista de Suiza que participó del Mundial 2026, podría afrontar hasta 5 años de prisión por falsificación de documentos. El mediocampista que hoy juega para el Sunderland de Inglaterra no integró la convocatoria reciente del seleccionado europeo y se perderá los cuatro encuentros de la Liga de Naciones previstos entre septiembre y octubre.

El futbolista suizo afronta un periodo de incertidumbre luego que haya reconocido públicamente que obtuvo un certificado de vacunación contra el Covid-19 sin completar el procedimiento correspondiente. En este contexto, la Fiscalía del Cantón de Lucerna abrió una investigación para conocer si existió una infracción penal.

Qué dijo Granit Xhaka sobre la falsificación de documentos

“En aquel momento, en relación con la vacunación contra la Covid-19, yo personalmente tenía muchas dudas y serias preocupaciones. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me veía afectado por el miedo y la incertidumbre”, se puede leer en una parte del comunicado que compartió el jugador de Suiza.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Canada - BC Place, Vancouver, Canada - June 24, 2026 Switzerland’s Granit Xhaka and Nico Elvedi react IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin|ANNE-MARIE SORVIN/IMAGN IMAGES via Reuters

De todos modos, Xhaka reconoció su error y pidió perdón públicamente. “En esta situación tan cargada de emociones, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por los cauces legales”, sostuvo y luego agregó: “Hoy veo claramente que esta no fue la decisión correcta. Fue un error. Lo siento”, expresó.

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Los procesos que podría afrontar Xhaka por falsificar documentos

De acuerdo a la información recopilada por el diario The Sun y Daily Mail, Granit Xhaka podría afrontar una multa económica y hasta cinco años de prisión, aunque todo dependerá de cómo se resuelva el proceso. En este contexto, el jugador deberá declarar delante de las autoridades a comienzos del mes de octubre.

En el expediente también está involucrada una médica de Lucerna señalada por entregar certificados sin aplicar las dosis, de acuerdo a los medios británicos. La doctora negó las acusaciones, mientras que Daily Mail informó que la Policía suiza había incautado documentación de su clínica en el año 2023.

Cabe destacar que Xhaka obtuvo su certificado falso cuando aún jugaba para el Arsenal de Inglaterra. Si bien es cierto que no era un requisito obligatorio para jugar en la Premier League, el certificado era de utilidad para facilitar los viajes y reducir los periodos de cuarentena.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 24: Granit Xhaka of Arsenal celebrates after scoring his sides second goal during the Carabao Cup Semi-Final Second Leg at Emirates Stadium on January 24, 2018 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)|Julian Finney/Getty Images

El comunicado de Xhaka completo

En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Me gustaría expresarme personalmente al respecto.

En relación con la vacunación contra la Covid-19, en aquel momento me sentía muy inseguro y tenía grandes dudas. Desconfiaba profundamente de la vacuna y estaba marcado por el miedo y la incertidumbre.

En esta situación emocionalmente agitada, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por las vías previstas.

Hoy veo con claridad que ese camino no fue correcto. Fue un error. Lo lamento.

Asumo la responsabilidad por esta decisión, colaboraré en el esclarecimiento de los hechos y cooperaré plenamente con las autoridades competentes.