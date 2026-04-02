Este es el ‘Grupo de la Muerte’ en el Copa Mundial de la FIFA
La espera ha terminado, los grupos de la Copa Mundial de la FIFA han quedado definidos tras jugarse los últimos repechajes.
Las 48 selecciones que van a formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya fueron definidas en su totalidad con los repechajes europeos y los últimos boletos intercontinentales, donde seis selecciones más se sumaron a la fiesta mundialista, por lo que los grupos ya quedaron definidos.
Por parte de la UEFA, las selecciones que lograron sumarse al final a la Copa Mundial de la FIFA, fueron República Checa, Turquía, Suecia y Bosnia y Herzegovina, mientras que en el repechaje intercontinental, los últimos boletos fueron para la República Democrática del Congo e Irak.
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¿Cuál es el ‘Grupo de la Muerte’ en la Copa Mundial de la FIFA?
Tras jugarse los últimos boletos a la justa mundialista, los doce grupos ya quedaron definidos, por lo que los aficionados han comenzado a preguntar por el llamado ‘Grupo de la Muerte’, el cual es llamado de esa forma por tener a selecciones de buen nivel en donde la competencia va a ser muy cerrada.
En esa ocasión, uno de los que más ha llamado la atención es el Grupo I, en donde se encuentran las selecciones de Francia, Senegal, Noruega e Irak, equipos que están pasando por un gran momento y que ya demostraron que tienen todo lo necesario para avanzar a la siguiente ronda.
Por su parte, el Grupo L, también ha sido catalogado como uno de los más complicados, pues está integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, este último podría ser el rival más débil, pero en sus últimos partidos ha sorprendido a más de uno con su buen futbol.
En los últimos mundiales, el llamado ‘Grupo de la Muerte’ ha dado varias sorpresas a los aficionados. Recordemos que, la primera ocasión que este término fue usado, fue en el Mundial de Suecia 1958.