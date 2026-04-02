Este es el ‘Grupo de la Muerte’ en el Copa Mundial de la FIFA

Las 48 selecciones que van a formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya fueron definidas en su totalidad con los repechajes europeos y los últimos boletos intercontinentales, donde seis selecciones más se sumaron a la fiesta mundialista, por lo que los grupos ya quedaron definidos.

Por parte de la UEFA, las selecciones que lograron sumarse al final a la Copa Mundial de la FIFA, fueron República Checa, Turquía, Suecia y Bosnia y Herzegovina, mientras que en el repechaje intercontinental, los últimos boletos fueron para la República Democrática del Congo e Irak.

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¿Cuál es el ‘Grupo de la Muerte’ en la Copa Mundial de la FIFA?

Tras jugarse los últimos boletos a la justa mundialista, los doce grupos ya quedaron definidos, por lo que los aficionados han comenzado a preguntar por el llamado ‘Grupo de la Muerte’, el cual es llamado de esa forma por tener a selecciones de buen nivel en donde la competencia va a ser muy cerrada.

En esa ocasión, uno de los que más ha llamado la atención es el Grupo I, en donde se encuentran las selecciones de Francia, Senegal, Noruega e Irak, equipos que están pasando por un gran momento y que ya demostraron que tienen todo lo necesario para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, el Grupo L, también ha sido catalogado como uno de los más complicados, pues está integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, este último podría ser el rival más débil, pero en sus últimos partidos ha sorprendido a más de uno con su buen futbol.

En los últimos mundiales, el llamado ‘Grupo de la Muerte’ ha dado varias sorpresas a los aficionados. Recordemos que, la primera ocasión que este término fue usado, fue en el Mundial de Suecia 1958.

