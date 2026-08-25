Así quedan los grupos de la Liga Femenil MX, luego de disputarse la Jornada 4 del Apertura 2026
Terminó una nueva jornada de la Liga Femenil MX
Terminó una nueva jornada de la Liga Femenil MX y solo América y Tigres se mantienen con paso perfecto tras la fecha 4 del torneo Apertura 2026; sin embargo, son las Águilas las que lucen como favoritas gracias a su impresionante racha goleadora.
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Tabla de los Grupos de la Liga Femenil MX
El Club América volvió a terminar la jornada con una estrepitosa goleada a su favor tras derrotar por 7-0 al Necaxa y mantener una diferencia de goles de más 24 ya que solo han recibido un tanto en su contra.
Por su parte, Tigres también ha arrasado en el arranque del campeonato, pero con victorias menos contundentes, aunque le han permitido mantenerse como líderes del Grupo A, luego de que León sorprendiera a Rayadas en esta Jornada 4.
En contra parte y sin poder sumar puntos aun se encuentran el Necaxa y Puebla en el fondo del Grupo B sin poder sumar unidades de momento luego de cuatro partidos disputados siendo los peores equipos de la división.
Los Grupos de la Liga Femenil MX
Grupo A
- Tigres - 12 puntos
- Toluca - 10 puntos
- Rayadas - 9 puntos
- León - 6 puntos
- Juárez . 6 puntos
- Cruz Azul - 6 puntos
- Atlante - 3 puntos
- Santos Laguna - 3 puntos
- Querétaro - 3 puntos
Grupo B
- América - 12 puntos
- Chivas - 9 puntos
- Pachuca - 7 puntos
- Pumas - 6 puntos
- Atlético de San Luis - 6 puntos
- Atlas - 5 puntos
- Tijuana - 3 puntos
- Necaxa - 0 puntos
- Puebla - 0 puntos
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