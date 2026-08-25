Así quedan los grupos de la Liga Femenil MX, luego de disputarse la Jornada 4 del Apertura 2026

Terminó una nueva jornada de la Liga Femenil MX y solo América y Tigres se mantienen con paso perfecto tras la fecha 4 del torneo Apertura 2026; sin embargo, son las Águilas las que lucen como favoritas gracias a su impresionante racha goleadora.

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Tabla de los Grupos de la Liga Femenil MX

El Club América volvió a terminar la jornada con una estrepitosa goleada a su favor tras derrotar por 7-0 al Necaxa y mantener una diferencia de goles de más 24 ya que solo han recibido un tanto en su contra.

Por su parte, Tigres también ha arrasado en el arranque del campeonato, pero con victorias menos contundentes, aunque le han permitido mantenerse como líderes del Grupo A, luego de que León sorprendiera a Rayadas en esta Jornada 4.

En contra parte y sin poder sumar puntos aun se encuentran el Necaxa y Puebla en el fondo del Grupo B sin poder sumar unidades de momento luego de cuatro partidos disputados siendo los peores equipos de la división.

during the 4th round match between Necaxa vs (and) America as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on August 23, 2026 in Aguascalientes, Mexico.|Alex Avalos/MEXSPORT

Los Grupos de la Liga Femenil MX

Grupo A



Tigres - 12 puntos Toluca - 10 puntos Rayadas - 9 puntos León - 6 puntos Juárez . 6 puntos Cruz Azul - 6 puntos Atlante - 3 puntos Santos Laguna - 3 puntos Querétaro - 3 puntos

Grupo B



América - 12 puntos Chivas - 9 puntos Pachuca - 7 puntos Pumas - 6 puntos Atlético de San Luis - 6 puntos Atlas - 5 puntos Tijuana - 3 puntos Necaxa - 0 puntos Puebla - 0 puntos

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