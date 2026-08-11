GTA VI pone en riesgo MILLONES de dólares por lanzar el juego solo en formato digital

Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento del GTA VI, videojuego creado por Rockstar Games que es considerado uno de los más importantes de todos los tiempos gracias a la millonaria inversión que ha tenido en los últimos años a través de su producción.

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Sin embargo, las polémicas han estado a la orden del día prácticamente desde el inicio del año y, sin duda, una de las más grandes guarda relación con el formato físico, mismo que, si bien sí estará presente en este GTA VI, no es el tradicional que los jugadores tanto estaban esperando.

¿Qué ocurre con el GTA VI y su versión física?

El GTA VI sí se venderá en un formato físico desde la fecha de su lanzamiento; sin embargo, este contará con una caja y un código interior, mismo que los gamers deberán utilizar para descargar el videojuego y que, además, ha tenido problemas de acuerdo con la región de cada habitante.

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En esencia, existe un problema regional que impide a los jugadores disfrutar este juego con un correo distinto al que presentaron previamente. Del mismo modo, aquellas personas que se encuentran en Japón podrán encontrar una cláusula adicional que caduca 170 días después de la emisión, generando un problema de legislación en dicho país.

Esta situación ha comenzado a generar algunas expectativas no planteadas en un principio, pues expertos consideran que, con estos movimientos, Rockstar Games podría perder millones de dólares en personas que decidirían optar por no adquirir este formato, generando posibles consecuencias que podrían verse a futuro.

¿Cuándo sale el GTA VI y cuánto costará?

Prepárate, pues el GTA VI está destinado para salir a la venta a nivel mundial el próximo 19 de noviembre del 2026. La versión estándar contará con un costo de 79.99 dólares para la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S, mientras que la edición Ultimate subirá a 99.99 dólares.