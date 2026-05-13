GTA VI confirma triste noticia; en esta consola NO se LANZARÁ en su debut

Los rumores y las filtraciones en torno a lo que sucederá en noviembre de este año están a la orden del día, más precisamente con el hecho de que, durante este mes, se llevará a cabo el lanzamiento del GTA VI, considerado uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos.

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El GTA VI ha tenido un nivel de expectativa realmente elevado no solo por la cantidad de dinero que ha costado, sino por los constantes retrasos que ha protagonizado. Ahora, los dueños del videojuego han confirmado una lamentable noticia para millones de seguidores.

¿En qué consola el GTA VI no estará a la venta en su fecha de lanzamiento?

Strauss Zelnick, director de Take - Two, concedió una entrevista con el portal Bloomerang en donde aseguró que su principal idea de lanzamiento es que el GTA VI salga a la venta en el mercado en donde se concentra la mayor parte de los seguidores; es decir, a través de las consolas más fuertes del momento.

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🚨 ROCKSTAR GAMES WILL NOT RELEASE TRAILER 3 TODAY: Here’s why. 🚨



I’m going to disappoint a lot of you, but it’s time for a reality check: we are NOT getting a GTA VI Trailer 3 today! While everyone is losing their minds over fake rumors, I’m going against the grain once again:… pic.twitter.com/tttneGKdoc — Zap Actu GTA6 (@zapactugta6) May 12, 2026

Ante esta situación, es prácticamente un hecho que el GTA VI no será lanzado, al menos en un principio, para la PC, por lo que todos los esfuerzos se concentrarían principalmente en la PlayStation 5, así como en otras consolas que han ganado fuerza en los últimos meses.

Básicamente, el CEO de la empresa considera que el núcleo principal del GTA VI radica en estas consolas de videojuegos, por lo que buscará darles prioridad considerando que la inversión ha superado los 3,000 millones de dólares, por lo que necesitan recuperar el dinero de forma rápida.

¿El GTA VI nunca llegará a la PC?

Si bien esta situación generó mucha tristeza entre la comunidad de la PC, la cual ha crecido de forma importante en los últimos años, lo anterior no exime que la GTA VI pueda llegar a la misma en un futuro a mediano plazo. Recuerda que el costo de este videojuego puede superar los 70 u 80 dólares, por lo que es preciso que ahorres desde ahora.