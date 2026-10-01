Guillem Gonzalez-Lomas, médico: “Un entrenamiento no borra 10 horas sentado”

Así como hay especialistas que recomiendan al menos algunos minutos de ejercicios físicos, también advierten que pasar gran parte del día sentado puede tener consecuencias para la salud. Incorporar pequeños movimientos a la rutina diaria es una manera sencilla de reducir el sedentarismo. El médico Guillem Gonzalez-Lomas lo explica.

Mientras muchos especialistas hacen énfasis en los entrenamientos de fuerza, el médico Guillem Gonzalez-Lomas destaca un hábito cotidiano que puede contribuir a mejorar la salud: subir escaleras. Esta actividad ayuda a trabajar varios grupos musculares y favorece la salud cardiovascular, el equilibrio y la coordinación.

La complejidad del entrenamiento con 10 horas sentado

Gonzalez-Lomas, cirujano ortopédico deportivo de NYU Langone, explicó que una sesión de ejercicio no elimina los riesgos asociados con permanecer sentado durante muchas horas.

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“Una sola sesión de ejercicio no compensa diez horas sentados”, advierte el especialista. Además, señala que el sedentarismo prolongado puede representar un riesgo incluso para quienes entrenan regularmente.

Por eso, mantenerse activo durante el día también importa. Subir escaleras, caminar y aprovechar las oportunidades para moverse permite acumular actividad física sin necesidad de realizar un entrenamiento largo.

Consejos y mejores frases de Guillem Gonzalez-Lomas

El médico destaca que subir escaleras es una alternativa accesible para incorporar movimiento a la rutina. Además, exige un esfuerzo que involucra el corazón, los músculos y las articulaciones.

“Subir escaleras implica desafiar la gravedad, y eso requiere mucha energía”, explica Gonzalez-Lomas. El esfuerzo puede elevar rápidamente la frecuencia cardíaca, especialmente cuando se suben varios tramos.

El especialista también recomienda comenzar de manera gradual y adaptar la actividad a la condición física de cada persona. No es necesario subir muchos pisos desde el primer día: se puede empezar con uno o dos y aumentar progresivamente. “Las escaleras son un campo de entrenamiento ideal para esta filosofía porque son muy accesibles para todos”, afirma.

La clave está en la constancia. Incorporar pequeños momentos de actividad a lo largo del día puede complementar los entrenamientos habituales y ayudar a mantener una vida más activa. Si aparecen dificultades inesperadas, dolor en el pecho o falta de aire inusual al subir escaleras, es importante consultar con un profesional de la salud.

