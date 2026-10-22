Guillermo Almada: estos son los clubes donde jugó el entrenador del Club América antes de volverse DT

Mientras Guillermo Almada logró que el América tenga el liderato del Apertura 2026, también vuelve a cobrar relevancia la trayectoria del entrenador uruguayo antes de convertirse en uno de los más reconocidos del futbol mexicano. Antes de dirigir desde el banquillo, tuvo una extensa carrera como mediocampista defensivo en Sudamérica.

Así como Guillermo Almada habló acerca de las exigencias del América, su recorrido como futbolista ayuda a conocer el camino que siguió antes de llegar a la dirección técnica. Jugó profesionalmente durante 22 años, entre 1985 y 2007, con una trayectoria marcada principalmente por su paso por el futbol uruguayo y algunas experiencias en Chile, Colombia y Bolivia.

La trayectoria de Guillermo Almada como futbolista

Almada surgió de las divisiones inferiores de Defensor Sporting, equipo de Montevideo con el que debutó en 1985. Allí vivió sus mejores años como jugador y formó parte del plantel que conquistó la Primera División de Uruguay en 1987. Regresó al club en distintas etapas y acumuló más de un centenar de partidos.

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Su carrera también incluyó pasos por O'Higgins de Chile, Cerro, América de Cali de Colombia, Huracán Buceo, Aurora de Bolivia, Progreso, Tacuarembó, River Plate de Uruguay, Montevideo Wanderers, Fénix y Racing de Montevideo. Siempre se desempeñaba como volante de contención.

Almada podría potenciar a tres joyas del América|Crédito: @ClubAmerica / X

Grandes éxitos de Guillermo Almada, actual DT del América como futbolista

Uno de los logros más importantes de Almada llegó con Defensor Sporting, cuando integró el equipo campeón uruguayo de 1987. El título tuvo un valor especial porque el club rompió el dominio histórico que Nacional y Peñarol habían ejercido.

Su continuidad en el equipo durante varias temporadas lo convirtió en una de las instituciones centrales de su carrera. Tacuarembó y River Plate de Uruguay también fueron etapas relevantes durante sus últimos años como futbolista. En esos equipos aportó experiencia y equilibrio en el mediocampo, antes de cerrar su carrera en Racing de Montevideo en 2007.

Dos años después, Almada comenzó su recorrido como entrenador al asumir la dirección técnica de Tacuarembó. Desde entonces inició una nueva etapa profesional que lo llevaría a dirigir en distintos países y, finalmente, a ocupar el banquillo del Club América.

