¿Para qué lo compraron? Este es el verdadero plan del América con Thiago Espinosa

En los últimos días el Club América sorprendió a propios y extraños luego de revelar la plantilla con la que inició el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. En esta destaca la no presencia de Thiago Espinosa, joven futbolista uruguayo que llegó a la institución hace unos meses.

América Pierde Otro Clásico| Jornada 13 Liga MX Apertura 2025

Thiago Espinosa fue una de las últimas peticiones hechas por André Jardine para el torneo anterior, aunque es una realidad que el charrúa no tuvo los minutos esperados. Ahora, se ha revelado el verdadero plan que el América tiene con su jugador en un futuro a mediano plazo.

¿Qué plan tiene el América con Thiago Espinosa?

Lo primero a tener en cuenta es que, en las últimas semanas, el Club América confirmó haber comprado la totalidad de la carta de Thiago Espinosa, pues considera que tiene las virtudes suficientes para destacar una vez tenga más experiencia en el terreno de juego.

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Y es que, con 21 años de edad, todo haría indicar que el plan principal de la directiva del América es cederlo a distintos equipos para que el jugador se pueda foguear, esto con el objetivo de que, en un futuro a mediano plazo, pueda regresar en un mejor estado de forma toda vez que no fue registrado para esta temporada.

Cabe mencionar que esta situación generó una especie de conflicto entre la directiva de Coapa y su entrenador Guillermo Almada, mismo que, en un principio, deseaba quedarse con su compatriota toda vez que lo consideraba no solo como lateral izquierdo, sino también como extremo por ambas bandas.

¿Cuánto pagó América por Thiago Espinosa?

Distintos reportes mencionan que el Club América desembolsó alrededor de dos millones de dólares al Racing de Montevideo por la ficha de Thiago Espinosa, pues consideran que la inversión será interesante si el jugador logra explotar sus mayores virtudes en el terreno de juego.