Guillermo Almada, entrenador de 57 años del Club América: “Juegan los que mejor están”

Tras la victoria del Club América sobre el Club Puebla en el Apertura 2026, el conjunto azulcrema atraviesa un momento importante de la temporada, con Guillermo Almada tomando decisiones para encontrar la mejor versión de su plantel.

Así como el América le trajo refuerzos a Guillermo Almada, ahora busca definir quiénes tendrán mayor protagonismo dentro del equipo. El entrenador dejó clara su postura sobre la titularidad y también habló de Brian Rodríguez y las necesidades de su plantilla.

Almada cuenta con Licencia Pro de entrenador otorgada por la Conmebol.|Club América

Lo que dijo Guillermo Almada sobre quiénes serán titulares en el América

Después del triunfo 2-0 ante Puebla en el Estadio Banorte, Almada destacó la entrega de sus futbolistas y explicó que la competencia interna será determinante para definir a los titulares.

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“Jugarán los que estén mejor”, afirmó el entrenador. Además, agregó: “nos tiene satisfecho la entrega, lo que jugaron el otro día y hoy, como les dije a ellos, vamos a presentar este equipo porque se merecen jugar. Nos da satisfacción que muchos de ellos han respondido”.

Guillermo Almada|MexSport

La postura del entrenador apunta a mantener una competencia constante por los puestos, especialmente después de los movimientos que tuvo el plantel durante el mercado.

Guillermo Almada habló sobre Brian Rodríguez

Uno de los temas que abordó Almada fue la continuidad de Brian Rodríguez, quien estuvo cerca de dejar el conjunto de Coapa. El entrenador aseguró que el uruguayo está feliz y a gusto con el equipo.

Cuándo vuelve a jugar el Club América por el Apertura 2026|Crédito: @ClubAmerica / X

Además, destacó el nivel que está mostrando el atacante y consideró que, si mantiene este rendimiento, podría recibir ofertas de clubes importantes en el futuro.

Almada también explicó que el cuerpo técnico busca convencer a los jugadores desde el proyecto deportivo, sin presionarlos para permanecer en el club.

Los refuerzos que necesita el América, según Guillermo Almada

El entrenador reconoció que todavía necesita incorporaciones para completar la plantilla. “Sí los necesitamos”, señaló, al referirse a futbolistas con características diferentes a las que actualmente tiene.

Almada explicó que en ocasiones debe improvisar posiciones, aunque destacó la calidad de los jugadores jóvenes. El objetivo, según el DT, es completar el plantel para continuar con el crecimiento del equipo.

