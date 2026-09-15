Guillermo Almada espera por sus refuerzos y no los puede utilizar en Club América

Mientras el Club América fichó al ex Barcelona que tanto buscaba, ahora muchos aficionados se preguntan cuándo jugarán los refuerzos que contrató el equipo de Coapa. Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo ya se encuentran en México, pero todavía no han podido sumar sus primeros minutos.

Mientras el América podría tener una baja inesperada en el corto o mediano plazo, también ha tenido 6 refuerzos en este torneo. Los últimos tres llegaron recientemente y Guillermo Almada todavía debe esperar para tenerlos disponibles en el Apertura 2026.

Cuánto dinero ganará Miguel Borja en el América|Crédito: @ClubAmerica / X

¿Cuándo jugarán los últimos refuerzos del Club América?

Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo no participaron en el Clásico Joven frente a Cruz Azul. Ahora, la situación de los tres comienza a avanzar de cara a los próximos compromisos del conjunto azulcrema.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo con información trascendida, Carlos Álvarez está listo para debutar con el América en el Clásico Nacional ante Chivas. El futbolista había sido relacionado con una lesión de pubalgia, versión que fue negada por Santiago Baños.

Santiago Ramos Mingo.|Instagram FC Barcelona B.

Por su parte, Bueno y Ramos Mingo trabajan a doble sesión para ponerse a punto. Este lunes viajaron para realizar sus respectivos trámites de visa de trabajo y tenían previsto regresar este martes.

El registro de ambos será importante para determinar si pueden aparecer ante Chivas. Sin embargo, todavía no es seguro que sean de la partida y su participación dependerá de la decisión de Almada y de cómo evolucionen durante la semana.









Santiago Bueno es el jugador que ya tiene amarrado el conjunto de Coapa, a falta de que se haga oficial.

|@santibuenoo

Todos los refuerzos del América para el Apertura 2026

Para este torneo, América incorporó a seis futbolistas. Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo fueron las últimas incorporaciones. A ellos se suman Miguel Borja, Óscar Perea y Edwin Cerrillo. Borja fue uno de los jugadores que más tardó en debutar, debido al trabajo físico que necesitó para adaptarse al equipo, aunque consiguió marcar en sus primeros minutos.

Perea y Cerrillo ya tuvieron participación con la camiseta azulcrema. Ahora, Almada espera contar progresivamente con los tres refuerzos que todavía no han debutado y ampliar las alternativas de su plantilla.