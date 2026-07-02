Guillermo Almada no quiere a estos dos futbolistas; deberían buscar equipo

El conjunto azulcrema recién regresó a México tras realizar su pretemporada en España. Y aunque no se han anunciado fichajes, Guillermo Almada ya tuvo la oportunidad de ver a sus futbolistas. Ante eso, se indica que son dos los hombres que no trabajarán con el equipo y tendrían que buscar acomodo en otro lado. El estratega uruguayo habría indicado que estos dos hombres no cuentan para él.

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¿Quiénes son los futbolistas que Guillermo Almada no quiere para su América?

Justamente la situación alrededor del conjunto azulcrema se encuentra en la etapa de toma de decisiones. Con el torneo a dos semanas de iniciar, parece que el técnico sudamericano ya decidió quiénes no estarán con el plantel. La disputa del nuevo torneo aún tiene nerviosos a los aficionados, que siguen sin ver refuerzos. Mientras que estos dos jugadores deberían buscar otro club.

El primer nombre que se maneja es el de Raúl Zúñiga. La Pantera llegó de Xolos de último momento el año pasado, pero nunca se afianzó, incluso con la ausencia de Henry Martín por lesión durante una buena parte del Clausura 2026. En ese sentido, se reporta que los azulcremas quieren liberar una plaza de extranjero. Ante eso, el colombiano sería el sacrificado.

Y el último y segundo nombre que se menciona es el de Alexis Gutiérrez. El ex Chivas y Cruz Azul vive una etapa complicada en su carrera. Con los celestes era un futbolista que generaba ilusión y en general su presente se siente con nula esperanza. Por eso, tampoco sorprendería que tuviera que buscar otro equipo, pese a que se indicaba una pelea personal para convencer al actual cuerpo técnico.

¿Cuándo debuta el América de Guillermo Almada en el Apertura 2026?

La primera gran prueba de Guillermo Almada se dará el próximo 18 de julio cuando visite el Estadio La Corregidora y enfrente al Querétaro. Dicha prueba llegará probablemente sin referentes como Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez. Ambos recién fueron eliminados de la Copa Mundial de la FIFA, por lo que están de vacaciones. No se sabe cuándo reportarán y primero se enfocarán en tenerlos listos física y mentalmente tras un duro final de proceso mundialista con Uruguay.