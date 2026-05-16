Estos fueron los 3 mejores partidos en la historia de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana

La carrera de Francisco Guillermo Ochoa como portero profesional está a punto de terminar. Y es que se espera que, una vez concluya su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el canterano del Club América cuelgue los guantes después de dos décadas de carrera.

Ochoa sale lesionado del Honduras vs México

El hoy jugador de la primera división de Chipre se dice listo para retirarse en lo más alto con la Selección Mexicana. Ante tal situación, no está de más que conozcas los mejores partidos de Guillermo Ochoa en su etapa con la escuadra azteca. ¿Recuerdas todos estos?

¿Cuáles son los mejores partidos en la historia de Guillermo Ochoa con la Selección?

México vs Brasil: Se trata de uno de los juegos más importantes no solo en la carrera de Guillermo Ochoa, sino para cualquier portero a nivel mundial. Y es que, gracias a él, México rescató el empate en calidad de visitante dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

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México vs Alemania : Hace casi una década, México protagonizó uno de los resultados más sorpresivos de todos los tiempos luego de vencer a Alemania por 1-0. En este partido Ochoa resultó fundamental, pues ayudó a que el marcador no se moviera en favor de los germanos.

: Hace casi una década, México protagonizó uno de los resultados más sorpresivos de todos los tiempos luego de vencer a por 1-0. En este partido Ochoa resultó fundamental, pues ayudó a que el marcador no se moviera en favor de los germanos. México vs Polonia: Fue en la última edición mundialista que Guillermo Ochoa detuvo un penal fundamental en el empate entre México y Polonia. Al final la Selección no accedió a la siguiente ronda; sin embargo, en ese momento la atajada fue clave para él y el combinado nacional.

¿Cuáles fueron los números de Guillermo Ochoa en el América?

Si bien Guillermo Ochoa defendió los colores de varias escuadras, la realidad es que la más reconocida fue el Club América, institución en donde estuvo en dos etapas y en donde sumó 425 partidos. En esta cantidad de duelos, el mexicano permitió 522 goles y dejó su arco invicto en 119 ocasiones.