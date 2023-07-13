Memo Ochoa advierte a Panamá previo a la final de la Copa Oro

Guillermo Ochoa sabe que México aún no ha ganado nada. El portero de la Selección Azteca es exigente y sabe que la victoria ante Jamaica es solo un paso más en su busqueda por el trofeo de la Copa Oro.

“El amor propio, tenemos esa espinita clavada, queremos demostrar de que somos capaces, que tenemos calidad y talento, que queremos salir adelante. Hay rachas buenas y malas, pero la única manera de demostrar las cosas es en la cancha con Fútbol, con intensidad, con entrega y unas con futbol, creo que hoy el equipo está encontrando cosas buenas”, dijo en entrevista para Azteca Deportes.

Por otro lado, habló sobre lo que hicieron bien como equipo en las semifinales del torneo de la CONCACAF.

Campos Artificial vs Campos Real | México vs Jamaica | Copa Oro

Lo que México hizo bien ante Jamaica

“No caer en su juego, era importante quitarles el balón, estar atentos, los leímos bien y también el Jimmy, buscábamos siempre correr con la pelota, ganar los segundos balones, el equipo después cuando tenía el balón que diera la circulación, llevarlos un lado a otro, encontramos los espacios”, comentó Ochoa.

Finalmente, se refirió a su rival en la final de la Copa Oro, Panamá.

“Panamá está haciendo un buen torneo, ha venido de menos a más, no será fácil el partido que vamos a tener contra ellos, va a ser complicado para nosotros y así para ellos, por supuesto que sin relajarnos porque que les hallamos ganados antes no significa que vaya a suceder de la misma manera ahora, tenemos que luchar, prepararlo de la mejor manera”, sentenció el portero de la Selección Azteca.

La Selección Mexicana está una vez más en la final de la Copa Oro, aunque sorpresivamente esta ocasión no habrá Clásico de CONCACAF ante Estados Unidos y enfrentará a Panamá. México derrotó 3-0 a Jamaica en semifinales de la Copa Oro 2023 y luce como favorito para levantar el trofeo ante los panameños, que siguen invictos en el torneo y mostrando buen juego colectivo.

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