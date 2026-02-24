Duras acusaciones de exárbitro contra Vinícius Junior

Tremendo mensaje polémico publicó el exárbitro argentino Javier Castrilli criticando al astro brasileño Vinícius Junior al que no baja de provocador en la cancha. Sus palabras, directas y sin filtros, han generado un intenso debate en el mundo del futbol europeo.

En sus publicaciones en sus redes sociales, Castrilli calificó al jugador brasileño como un “humano provocador serial” que “humilla, basurea y denigra”, acusándolo de generar violencia en los estadios. Según el exsilbante, Vinícius actúa “amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes” y luego se victimiza, aprovechando lo que describió como “la imbecilidad humana”. El tono de sus declaraciones refleja una postura crítica hacia el comportamiento del futbolista dentro y fuera del campo.

Javier Castrilli se va con todo contra la UEFA

Castrilli también apuntó contra la UEFA por la suspensión del joven argentino Prestianni, asegurando que se trató de una sanción “sin pruebas” y que, bajo esa lógica, cualquier jugador podría ser acusado y castigado sin fundamentos. “A partir de ahora los árbitros podrán expulsar del campo a cualquier jugador acusado de insultar a un adversario… tremenda burrada”, escribió, cuestionando la credibilidad de las decisiones disciplinarias.

En su análisis, el exárbitro sostuvo que la UEFA incurre en “dos burradas juntas”: por un lado, sancionar por presunción sin pruebas objetivas, y por otro, permitir la “impunidad” de las provocaciones de Vinícius hacia el público. “Tremendo e histórico”, concluyó, dejando claro su rechazo a lo que considera un doble estándar en la aplicación de la justicia deportiva.

Las declaraciones de Castrilli han sido recibidas con reacciones encontradas. Mientras algunos respaldan su visión sobre la necesidad de mayor rigor en la disciplina, otros consideran que sus palabras contra Vinícius son excesivas y contribuyen a alimentar la polémica que rodea al jugador. El brasileño, recordado por sus gestos hacia las gradas y sus enfrentamientos con rivales, se mantiene como una figura polarizante en el futbol europeo.

