Henry Martín “amenaza” con quedarse con un lugar en Qatar 2022

La pelea por la delantera titular de la Selección Mexicana está más pareja que nunca, pues los futbolistas aztecas saben que tienen que estar en plan goleador para estar en lo más alto y que Gerardo Martino los considere; Henry Martín está aprovechando su buen momento para ir a Qatar 2022.

El delantero del América está enrachado en estas últimas semanas, pues no sólo lleva dos dobletes dentro del Apertura 2022, sino que previo a ello ya le marcó al Real Madrid y Manchester City en amistosos, por lo que quiere aprovechar este impulso para ganarse un sitio en el Mundial.

Henry Martín quiere ganarse un lugar en Qatar 2022

En entrevista con ‘Fox Sports’, Henry Martín declaró que su único objetivo en este cierre de año es marcar muchos goles para ir al próximo mundial, pues pese a que ha tenido malos momentos, donde no anotaba, nunca perdió la confianza.

“Yo no veo que el futbol sea injusto conmigo, uno está para lo que le pongan en el equipo, en la posición que sea. Creo que lo he hecho bien, lo más importante aquí es no perder el enfoque de lo que quieres, en este caso es ir al Mundial, entonces yo me enfoco en eso para ganarme un lugar”, dijo el americanista.

Aunado con esto, Henry Martín eclaró que cada que lo llaman a la Selección Mexicana su misión será dar muy buenos partidos, pues al no haber llamados tan constantes, debes dar resultados.

“En Selección me parece que no tienes tantas oportunidades de hacerlo cada semana, de poder revertir esa situación. Ahí vas cada dos meses y tienes que dar resultados, es un poco similar pero en uno debes dar resultados inmediatamente”, sentenció.

El delantero mexicano ha disputado 7 partidos en lo que va del semestre (contanto Liga BBVA MX y Leagues Cup), acumulando 4 tantos y no ha dado asistencias, esto sin tomar a consideración los goles al Real Madrid y Manchester City.