Alejandro Zendejas: cuál es el sueldo del jugador de Club América actualizado en julio 2026

El estratega uruguayo Guillermo Almada tuvo su debut oficial con el Club América en la Liga BBVA MX tras disputarse la primera jornada del Apertura 2026. Las Águilas derrotaron al Querétaro por un tanto contra cero, gracias al gol del delantero Isaías Violante. Sin embargo, la atención de muchos fanáticos se centró en la ausencia de Alejandro Zendejas.

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La cotización de la plantilla azulcrema que agarró el estratega Guillermo Almada posiciona a varios de sus futbolistas entre los mejor remunerados dentro del balompié mexicano. Zendejas es uno de los mejores jugadores que tienen las Águilas del América, por que su ausencia llamó la atención de los fanáticos. Cabe destacar que las bases de datos financieras del portal AiScore revelaron las cifras contractuales que percibe el atacante en la institución de Coapa. Alejandro recibe un salario anual de 600,000 dólares al frente del proyecto deportivo de las Águilas. Este monto contractual equivale a un ingreso aproximado de 50,000 dólares mensuales de manera fija para el atacante nacido en Ciudad Juárez.

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Los próximos compromisos que tendrá el América en la Liga BBVA MX

El conjunto dirigido por Guillermo Almada arrancó con el pie derecho el Apertura 2026 tras vencer al Querétaro y ahora buscará repetir de visitante cuando enfrente al Atlante FC. Luego, en la tercera fecha, las Águilas enfrentarán al Santos Laguna en condición de local.

El América tiene como objetivo volver a los primeros planos, tal y como lo hizo en temporadas anteriores con André Jardine al mando. Ahora, con la salida del brasileño y la llegada de Guillermo Almada, el conjunto de Coapa busca retomar el camino de las victorias que lo posicionen de cara a un nuevo título en la Liga BBVA MX.