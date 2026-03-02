Los motivos por los que Henry Martín y Zendejas, no jugaron vs Tigres

Cuando parecía que el América empezaba a dejar atrás los problemas físicos y de lesiones que lo han acompañado en la época más reciente, dos de los referentes más importantes de su plantel volvieron a quedar descartados para enfrentar a otro de los clubes con alta nómina en el futbol mexicano: los Tigres.

Alejandro Zendejas y Henry Martín, artífices de una de las eras más exitosas de la entidad azulcrema, no estuvieron en la baraja del director técnico, André Jardine, para el compromiso de la Jornada 8 y, al terminar el encuentro, fue el propio entrenador quien explicó la situación de ambos futbolistas.

“Lo de Henry fue una mala suerte en la semana, un gesto malo, le recargó el músculo, decidimos no arriesgar, unánime de todas las partes, no poner a un jugador que no está al 100%, lo de Zende es igual, por más que este partido tiene una importancia grande, tratamos a este partido, cuando no está al 100%, es arriesgado, preferimos no meterles, teniendo la esperanza que estén los dos contra Juárez”, expuso.

Una derrota que dará que hablar en el interior del América

El timonel brasileño no ocultó el amargo sabor de boca que le dejó la derrota 1-4 contra la U de Nuevo León; por el contrario, reconoció los altibajos que han azotado al grupo que comanda y, a pesar de que puso el dedo en la ausencia de jugadores que suelen marcar diferencia, optó por eliminar los pretextos y advirtió que, en la novena fecha, frente a los Bravos, se verá una faceta más competitiva de su América.

“De los altos y bajos es parte de un equipo en construcción, ya sin referencias, es lo que te da la estabilidad, tener una espina dorsal que te da esa tranquilidad, claro que nos hacen falta jugadores, hoy lo que se hable, parece excusa, es una historia que termina hoy mismo, ante Juárez seremos una mejor versión”, indicó.

Cuando se le cuestionó sobre la inconformidad arbitral, se mantuvo en la misma línea: “Cuando se pierde de 4-1, es un muy mal día para hablar de arbitraje, no seré justo si hablo del tema arbitral”.

