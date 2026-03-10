Hernán Crespo es despedido del Sao Paulo de forma inexplicable

De forma sorpresiva, la directiva del Sao Paulo ha confirmado la salida del entrenador argentino, Hernán Crespo, junto con todo su cuerpo de auxiliares y preparadores. La noticia fue confirmada por medio de un comunicado de prensa del equipo.

São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote. Tras ganar el campeonato paulista en 2021

¿Cuáles fueron los números de Hernán Crespo con el Sao Paulo?

Esta era la segunda etapa de Hernán Crespo con el equipo, al cual había comandado desde julio del 2025, durante su tiempo en el cuadro brasileño, logró dirigir 46 partidos, de los cuales consiguió 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

En el presente torneo, el Sao Paulo marcha como líder general con 10 unidades, empatado en puntos con Palmeiras, Mientras que en la Copa de Brasil y en la Sudamericana, todavía siguen con posibilidades de avanzar a instancias más importantes.

¿Por qué fue despedido Hernán Crespo?

Aunque los números del argentino no son del todo negativos, la temporada pasada quedó eliminado de la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, donde cayó ante el Atlético Paranaense y Liga de Quito.

Por si eso fuera poca, la semana pasada fue derrotado en las semifinales del Campeonato Paulista ante el Palmeiras, por lo que se encontraba en duda su permanencia en el equipo.

El argentino sigue sumando experiencia como entrenador, pues el Sao Paulo es su quinto equipo, también ha estado al frente Banfield, Defensa y Justicia, Al Duhail SC y Al Ain.

En los últimos días, su nombre había sonado para tomar el lugar de Marcelo Gallardo en River Plate, pero la directiva apostó todo por Eduardo Coudet.

