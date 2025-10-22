Hernán Cristante y la épica burla contra la afición del América que les hizo recordar su peor momento
El partido entre el América y el Puebla no solamente le dejó tres puntos a los de Coapa; la polémica no se quedó fuera del estadio tras un penalti a su favor
El partido entre el América y el Puebla no solamente le dejó tres puntos a los de Coapa. La polémica no se quedó fuera del estadio y un penal marcado por el árbitro Martín Molina Astorga comenzó a hacer que Hernán Cristante, entrenador de La Franja, se desesperara. Posteriormente, le expulsaron a Raúl Castillo por una pata sobre Fidalgo y, tras tantos reclamos, también echaron al entrenador.
Lo que causó mucha controversia fue la reacción de Hernán Cristante cuando fue expulsado e iba caminando al vestidor, pues se volteó con la afición del América que le estaba gritando “quiere llorar, quiere llorar”, y el argentino, con los dedos, se puso cuernos de diablo y les sacó la lengua. Con este resultado, las Águilas recuperan el subliderato y ya están dentro de la Liguilla.
Hay que recordar que Hernán Cristante es uno de los jugadores más históricos del Toluca. Durante su paso con los Diablos Rojos se convirtió en leyenda y ganó varios títulos en aquella generación dorada de Fabián Estay o José Saturnino Cardozo, entre muchos otros. También, con el gesto que les hizo a la afición, recordó la final que perdieron el semestre pasado ante el Toluca y la celebración de Alexis Vega y Pepe Cardozo.
Terrible arbitraje en el América vs Puebla, afectan al equipo de Hernán Cristante quien aprovecha para recordarle al americanismo la final en Toluca— Andrés González (@andresglezr) October 22, 2025
pic.twitter.com/By6PNqaqnp
El América se metió a la Liguilla, pero no de manera directa
Pese a que con el triunfo el América logró meterse a la Liguilla después de llegar a 30 unidades, eso aún no le da el pase directo a la Fiesta Grande, pues aún hay algunos equipos peleando por su boleto a los cuartos de final y restan para los de Coapa tres jornadas por disputarse.
Así como el América, ya también están dentro Monterrey y Cruz Azul, pues el décimo lugar, que es Pumas, tiene 14 unidades y ya no los alcanza ni ganando todos los partidos que le restan. El próximo fin de semana, los de André Jardine visitan al Mazatlán en la Jornada 15.