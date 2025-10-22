deportes
Nota

Hernán Cristante y la épica burla contra la afición del América que les hizo recordar su peor momento

El partido entre el América y el Puebla no solamente le dejó tres puntos a los de Coapa; la polémica no se quedó fuera del estadio tras un penalti a su favor

Hernán Cristante se va expulsado en el duelo ante el América.
Foto: Instagram y Canva
Antonio Hernández
El partido entre el América y el Puebla no solamente le dejó tres puntos a los de Coapa. La polémica no se quedó fuera del estadio y un penal marcado por el árbitro Martín Molina Astorga comenzó a hacer que Hernán Cristante, entrenador de La Franja, se desesperara. Posteriormente, le expulsaron a Raúl Castillo por una pata sobre Fidalgo y, tras tantos reclamos, también echaron al entrenador.

Lo que causó mucha controversia fue la reacción de Hernán Cristante cuando fue expulsado e iba caminando al vestidor, pues se volteó con la afición del América que le estaba gritando “quiere llorar, quiere llorar”, y el argentino, con los dedos, se puso cuernos de diablo y les sacó la lengua. Con este resultado, las Águilas recuperan el subliderato y ya están dentro de la Liguilla.

Club América
Club América suma al momento 7 lesionados, aunque uno de ello está por salir y regresar a las canchas

Hay que recordar que Hernán Cristante es uno de los jugadores más históricos del Toluca. Durante su paso con los Diablos Rojos se convirtió en leyenda y ganó varios títulos en aquella generación dorada de Fabián Estay o José Saturnino Cardozo, entre muchos otros. También, con el gesto que les hizo a la afición, recordó la final que perdieron el semestre pasado ante el Toluca y la celebración de Alexis Vega y Pepe Cardozo.

Pese a que con el triunfo el América logró meterse a la Liguilla después de llegar a 30 unidades, eso aún no le da el pase directo a la Fiesta Grande, pues aún hay algunos equipos peleando por su boleto a los cuartos de final y restan para los de Coapa tres jornadas por disputarse.

Así como el América, ya también están dentro Monterrey y Cruz Azul, pues el décimo lugar, que es Pumas, tiene 14 unidades y ya no los alcanza ni ganando todos los partidos que le restan. El próximo fin de semana, los de André Jardine visitan al Mazatlán en la Jornada 15.

