Heung-Min Son confirma su presencia en Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 está ya a menos de dos semanas de arrancar, en un acontecimiento que reunirá a muchos de los más grandes futbolistas de la actualidad y varias de las selecciones participantes en el certamen mundialista se encuentran en la recta final de su preparación, lamentablemente, muchas de las grandes estrellas se verán privadas de asistir a este magno evento por su no convocatoria, la no clasificación de su seleccionado o lesión, algo que se pensó con la estrella de la selección surcoreana Heung Min-Son, pero que recientemente fue descartado.

Heung-Min Son encendió las alertas en Corea del Sur tras partido con Tottenham

Desde hace unos dias, se generó una fuerte especulación acerca de la muy probable ausencia del delantero del Tottenham Hotspur FC inglés, debido a que el surcoreano de 31 años resultó lesionado en el primer tiempo del choque correspondiente al cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League contra el equipo francés Olympique de Marsella apenas el pasado martes primero de noviembre.

Heung Min Son hace su servicio militar

En un comunicado emitido por la escuadra londinense, se anunció que el atacante asiático presentó una fractura cerca de su ojo izquierdo y por la que tendría que ser intervenido quirúrgicamente, lo que encendió las alarmas en la Selección de Corea del Sur acerca de su jugador estrella.

Heung-Min Son aseguró que jugará en Qatar 2022 con Corea del Sur

Sin embargo, ha sido el propio Heung-Min Son, quien a través de sus redes sociales oficiales, confirmó para tranquilidad de su equipo y sus seguidores que si estará presente en Qatar 2022 para representar a su país.

“Jugar para tu país en una Copa del Mundo es el sueño de muchos niños al crecer, así como también lo era para mi. No me lo perderé por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto, Sonny” se lee en el mensaje publicado por el futbolista.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 será la tercera en la que participe Heung-Min Son con Corea del Sur, al haber participado con los “Tigres de Asia” en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo actualmente el capitán de la escuadra que dirige el entrenador portugués Paulo Bento.

