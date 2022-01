Himnos del Deporte: “Paradise By The Dashboard Light” de Meat Loaf

De la opera rock al deporte, ese fue el legado del gran Meat Loaf como todo gran amante del deporte. Su obra fue “Paradise By The Dashboard Light” que es toda una comedia musical al mero estilo del rock & roll.

El tema del álbum “Bat Out Of Hell” de 1977 cuenta la historia de una pareja de adolescentes que vive su amor de secundario. Las intenciones del chico son directas, ir de primera a home con la chica, y que mejor que el cronista y ex shortstop de los Yankees, Phil Rizzuto, para contar esta metafora beisbolera con tintes personales a la mitad de la canción: El lanzador se prepara, lanza y es toque de sacrificio. La bola va por la línea de la tercera base. El “toque suicida” está en marcha. Aquí viene la “jugada suicida”, va a estar cerca. Aquí está el lanzamiento, hay jugada en el plato. ¡Dios mío, creo que lo va a lograr!” (The pitcher glances over, winds up and it’s bunted. Bunted down the third-base line. The suicide squeeze is on. Here he comes, squeeze play, it’s gonna be close. Here’s the throw, here’s the play at the plate. Holy cow, I think he’s gonna make it!”)

Meat Loaf y su amor por el beisbol

La señorita batea al jóven en su intento descabellado por anotar, pero deja la posibilidad en el aire, siempre y cuando él le declare amor eterno. El muchacho se siente indeciso al ser un compromiso de por vida. Luego de un día completo de reflexión, el hombre se compromete a amarla hasta que caiga el último out. Pero luego llega el arrepentimiento unos años después.



El enamorado ruega que llegue el out 27 o el famoso fin de los tiempos para que esta promesa se acabe. En pocas palabras, es una historia de calentura y no necesariamente del calor que envuelve la pasión del “Rey de los Deportes”. Vida eterna para Michael Lee Aday, mejor conocido como Meat Loaf, su amor por la música y por el beisbol es digno de uno de los más grandes himnos del deporte.