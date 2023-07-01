Los enfrentamientos que han tenido México vs Qatar

Está por terminar la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023 pues el domingo dos de junio se van a disputar la jornada tres del Grupo A y Grupo B. Y el martes cuatro de junio se jugarán los partidos del Grupo C y Grupo D. En el Grupo B, México vs Qatar es uno de los partidos más esperados para poder definir el líder del grupo y las posibilidades de los equipos de pasar en segundo lugar.

Los dirigidos por Jaime Lozano buscarán cerrar de forma perfecta la primera etapa de la competencia de la Concacaf rumbo a la ronda de Cuartos de Final. México llega de vencer a Honduras y Haití.

Durante la Jornada 1 de la Copa Oro 2023, la Selección Azteca comandada por Jaime Lozano vio la victoria ante Honduras por marcador de 4-0. Posteriormente, ante Haití, el combinado nacional sumó tres puntos más al vencer al conjunto caribeño por 3-1.

Se encuentra en el primer lugar de la tabla con seis puntos, con una diferencia de seis goles y con su boleto asegurado a la siguiente fase, pero aún falta que logre asegurar el primer lugar del grupo.

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Historial de México vs Qatar

El partido de México vs Qatar lo puedes ver en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, partido que se va a disputar en la cancha del Levi’s Stadium. Será el primer encuentro entre ambas selecciones pues no habían logrado enfrentarse anteriormente.

El encuentro correspondiente a la Fecha 3 entre la Selección Mexicana y Qatar, va a ser transmitido por las pantallas de TV Azteca Deportes, compromiso que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca.

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