Adelantan el primer cambio que haría Jaime Lozano en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana va a disputar su tercer y último partido de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023. Se va a enfrentar al conjunto de Qatar en el Estadio Levi’s ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.

Para el último partido, Jaime Lozano ha confesado que para el siguiente encuentro hará algunas rotaciones en el cuadro inicial para darle minutos a jugadores que no han tenido tanta oportunidad en los dos encuentros pasados.

Jimmy Lozano habla del reto de dirigir a la Selección Mexicana

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David Medrano y Gerardo Velázquez de León hicieron una transmisión en vivo a través de las redes sociales de TV Azteca Deportes desde el entrenamiento de la Selección Mexicana y confirmaron el primer cambio que tendría el once para enfrentar a Qatar.

“En la entrevista exclusiva que tuvimos con Jaime Lozano, nos hablaba de que la intención es que jueguen los que no han tenido minutos, porque se jugó apenas el jueves, hay poco tiempo de descanso y hay que mantenerlos en activo pues no sabes qué contingencia se pueda presentar”. mencionó David Medrano.

Por lo que detallaron que la modificación se daría en el porteria, Guillermo Ochoa estaría en la bnca y el arquero titular para el partido sería Luis Malagón.

"Entendemos que Malagón es el segundo portero y Toño el tres”. Confesaron Gerardo y David.

¿Por dónde ver México vs Qatar?

El último partido de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos será el próximo domingo dos de julio de 2023 ante Qatar. El partido dará inició en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y gratis a través del canal de Azteca 7, la pagina web y la app de TV Azteca Deportes

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