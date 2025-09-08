Hizo pruebas en Europa, compartió vestidor con Totti, fue campeón en la Liga BBVA MX, pero su triste carrera jamás despuntó

Gael Sandoval era uno de las promesas del futbol mexicano. Su carrera inició en Torreón con el Santos Laguna y fue uno de los grande fichajes de Chivas , al final no logró consolidarse en la Liga BBVA MX. El delantero también fue a hacer pruebas a Europa y hasta compartió vestidor con Totti en Europa. Ahora milita en el Alianza de El Salvador.

El goleador de 29 años fue considerado en su momento como uno de los grandes atacantes del futbol mexicano. Debutó en Santos y con grandiosas actuaciones, las Chivas decidieron contratarlo. En su momento, diversos medios de comunicación aseguraron que el Rebaño pagó más de 5 millones de dólares por el futbolista, pero no rindió lo esperado. Con el Guadalajara jugó 49 partidos, marcó solamente cuatro goles y puso dos asistencias.

Getty Images Gael Sandoval volverá del retiro tras no brillar en Chivas

Sandoval no pudo resaltar sus cualidades en la Liga BBVA MX

En México, Sandoval militó en los ya mencionado Santos, Chivas y también reforzó a equipos como Juárez, Mazatlán y Leones Negros. También jugó en el extranjero con el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda y en el Vancouver de Canadá. Recientemente con el Alianza en la liga de El Salvador es uno de los futbolistas a seguir.

El Alianza de El Salvador ocupa en estos momentos el tercer lugar de la general. Tiene 18 puntos, después de ganar cinco partidos, tres empates y una derrota. El conjunto centroamericano solamente está por debajo del FAS y Firpo en el Apertura 2025. Hay que recordar que el campeonato salvadoreño es parecido al mexicano y se divide entre Apertura y Clausura.

Por otra parte, las Chivas tiene partidos de vida o muerta en las siguientes fechas. El Rebaño enfrenta al América en la siguiente jornada, posteriormente a los Tigres (en duelo pendiente de la Jornada 1) y luego al Toluca. Necesita de manera urgente sacar resultados favorables para soñar con la Fiesta Grande.