Vivió años de gloria en Chivas, fue campeón y ahora está olvidado; se va a Europa por la puerta de atrás
Uno de sus grandes amigos en Chivas lo salva del retiro y después de militar en México y Centroamérica tendrá que probar suerte en Europa
En Chivas jamás logró explotar su talento pese a que alzó el campeonato de la mano de Matías Almeyda. Miguel Basulto pasó de noche por el Guadalajara y ahora probará suerte en el futbol de Europa a sus 33 años. El defensor tomó la oportunidad que le esta dando Marco Fabián en el Rangers FC de Andorra.
Muchos futbolistas mexicanos están probando suerte en el equipo de Marco Fabián. El ex delantero de las Chivas es presidente y propietario del Rangers de Andorra y quiere darle oportunidad a sus compatriotas que no encuentra cabida en el país. Hasta Memo Ochoa ha sonado para llegar al conjunto europeo. Así seguir ayudándolos para poder mantenerse en la primera división.
El paso de Miguel Basulto en México y en Chivas
El defensor central prácticamente toda su carrera la hizo en Chivas o en las filiales del equipo. Llegó a jugar en el Tapatío y hasta capitán se volvió. Matias Almeyda en su etapa como DT del Rebaño le vio cualidades y lo llevó al primer equipo. Después de “El Pelado” se perdió y ya no encontró espacio con los demás entrenadores del Guadalajara.
En México jugó con el Zacatepec, Cancún FC, Coras Tepic y hasta Leones Negros. También ha militado en el extranjero. En Costa Rica jugó con el Herediano y el Santos FC. Ahora a sus 33 años probará suerte en Europa y con uno de sus grandes amigos.
Chivas no pasa por un buen momento en la Liga BBVA MX
El Rebaño está necesitado de sacar buenos resultados si quiere mantener la ilusión de calificar a la siguiente ronda del Apertura 2025. En el actual torneo ocupa el lugar 16 con cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate. Tiene un partido pendiente ante los Tigres de la UANL.
Cuando regrese la actividad de la Liga BBVA MX el primer partido de las Chivas será ante su odiado rival el América. Las Águilas son sublíderes de la competencia y tiene a su fichaje bomba que ha general dos goles en solamente 60 minutos.