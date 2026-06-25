HONOR 600 Series lleva Imagen a Video 2.0 a un nuevo nivel en México

Las fotografías dejaron de ser estáticas. Con la llegada de la nueva HONOR 600 Series a México, HONOR presenta Imagen a Video 2.0, una evolución de su tecnología de inteligencia artificial que ahora permite transformar imágenes en videos más dinámicos, creativos y personalizados.

La nueva generación da un paso adelante respecto a Imagen a Video 1.0 al incorporar nuevas capacidades de creación mediante prompts, permitiendo que los usuarios tengan mayor control sobre el resultado final. Ahora es posible definir elementos como la escena, el movimiento, la estética visual e incluso detalles narrativos para generar contenido mucho más cercano a la idea original del usuario.

Para lograrlo, HONOR incorporó un sistema basado en cinco elementos esenciales: sujeto, escena, movimiento, estética y sonido, permitiendo que la inteligencia artificial interprete mejor cada instrucción y genere resultados más precisos y creativos.

Imagen a Video 2.0 integra además 19 formas distintas de dar vida a una fotografía, incluyendo 4 funciones principales de generación y 15 plantillas adicionales diseñadas para diferentes estilos visuales y escenarios de uso. Desde retratos, paisajes y mascotas, hasta escenas de viaje, momentos familiares o contenido para redes sociales, los usuarios pueden convertir una imagen estática en una experiencia dinámica en cuestión de segundos.

Esta evolución también incorpora compatibilidad con formatos verticales y horizontales, mayor flexibilidad creativa y nuevas posibilidades para contar historias visuales directamente desde el smartphone, sin necesidad de conocimientos de edición ni aplicaciones externas.

Pero la inteligencia artificial es solo una parte de la experiencia. La nueva HONOR 600 Series también integra una Cámara Ultra Nítida Nocturna de 200MP, impulsada por la plataforma de imagen AiMAGE, diseñada para ofrecer fotografías con mayor detalle y claridad incluso en escenarios de baja iluminación.

En el caso del HONOR 600 Pro, la experiencia fotográfica se complementa con una cámara telefoto periscópica de 50MP con zoom de hasta 120x, mientras que ambos equipos incorporan una cámara frontal de 50MP para fotografía y video de alta calidad.

La autonomía corre a cargo de una batería de 7,000mAh, una de las más grandes de su categoría, acompañada de carga rápida HONOR SuperCharge de 80W y optimización energética impulsada por IA para ofrecer energía durante todo el día.

Como parte de su lanzamiento en México, HONOR anunció la promoción especial "¡Gana México, ganas tú!". Si México gana su primer partido, 80 compradores de HONOR 600 o HONOR 600 Pro podrán ser seleccionados para recibir un cupón de $6,000 MXN para utilizar en una futura compra dentro de la tienda oficial de HONOR.

La nueva HONOR 600 Series ya está disponible en México.

Precios sugeridos:

* HONOR 600: $16,999 MXN + IVA

* HONOR 600 Pro: $22,999 MXN + IVA

Compra aquí: https://www.honor.com/mx/shop/new-launch/

