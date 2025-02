¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 24 de febrero

La WWE ingresa a la semana decisiva previa a Elimination Chamber 2025, evento que se celebrará el próximo sábado en Perth, Australia, y donde se definirán los retadores al Campeonato Indiscutible de la WWE. Hoy verá acción nuestro Penta Zero Miedo.

Aunque los participantes de las temibles cámaras de eliminación (masculina y femenina) ya están confirmados, el show de este 24 de febrero en el Heritage Bank Center de Cincinnati podría alterar el escenario con cambios de campeones y tensiones al máximo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

En WWE Raw, las actuales campeonas en parejas, Bianca Belair y Naomi, defenderán sus cetros ante Liv Morgan y Raquel Rodríguez, representantes de The Judgment Day.

Esta rivalidad ha escalado en semanas recientes, con ataques sorpresa y desafíos públicos. Además, la mexicana Lyra Valkyria pondrá en juego el Campeonato Intercontinental Femenino frente a Dakota Kai, en un duelo donde la experiencia de Kai podría romper el reinado de la joven estrella.

¿Contra quién va Penta Zero Miedo?

El talento mexicano también brillará en otros combates: Penta Zero Miedo buscará reafirmar su dominio en un Triple Threat Match contra Ludwig Kaiser y Pete Dunne.

Mientras que el también mexicano Cruz del Toro (de la LWO) y Joaquin Wilde medirán fuerzas contra The New Day, en una lucha marcada por las burlas de Kofi Kingston y Xavier Woods hacia el líder de la LWO, Rey Mysterio.

Cartelera completa y detalles de transmisión

La velada de este lunes incluirá los siguientes encuentros:

The New Day vs. LWO (Cruz del Toro & Joaquin Wilde): Lucha por equipos con envidia personal.

Penta Zero Miedo vs. Ludwig Kaiser vs. Pete Dunne: Triángulo de riesgo alto.

Bianca Belair & Naomi (c) vs. The Judgment Day: ¿Cambio de reinas en parejas?

Lyra Valkyria (c) vs. Dakota Kai: Batalla por el cetro intercontinental femenino.

¿Dónde y cuándo verlo?

Fecha: Lunes 24 de febrero de 2025.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión: Streaming (N)

Impacto rumbo a Elimination Chamber

Los resultados de esta noche podrían reconfigurar las expectativas para Elimination Chamber, especialmente si hay nuevos campeones. Por ejemplo, un triunfo de The Judgment Day afectaría la moral de Belair y Naomi antes de su defensa en Australia.

Además, un posible ascenso de Dakota Kai daría un giro inesperado al panorama femenino. No te pierdas esta edición de WWE Raw, donde las sorpresas, el espectáculo y la intensidad estarán garantizados.