Horario y dónde ver Portugal vs Ghana en vivo Partido Grupo H Qatar 2022

Es el quinto día de actividad mundialista en Qatar 2022 y hoy, 24 de noviembre, juegan los últimos dos grupos, Grupo G y Grupo H, para cerrar la primera jornada de actividad. Son varios los partidos que no debes de perderte.

El primer partido del día es Suiza vs Camerún (hora del Centro de México), el segundo partido es Uruguay vs Corea del Sur a las 7 am, el tercer partido es Portugal vs Ghana a las 10 am y el partido que cierra la actividad mundialista del día es Brasil vs Serbia a las 13 horas.

El partido que cierra la actividad del Grupo H es Portugal vs Ghana, tendremos el debut de Cristiano Ronaldo en su quinto Mundial, logrando entrar en una selecta lista de jugadores en lograrlo. Además, podría romper un nuevo récord pues en caso de anotar gol, se convertiría en el primer jugador en anotar gol en cinco ediciones del mundial diferentes. Algo que puede ser posible, ya que en el último enfrentamiento entre ambas Selecciones, Cristiano marcó un gol.

En el caso de la Selección de Ghana disputará su cuarto Mundial en Qatar 2022, su mejor participación fue en Sudáfrica 2010 pues llegó a Cuartos de Final y fue eliminado en polémico partido contra Uruguay.

¿Horario y dónde ver Portugal vs Ghana?

Será la segunda vez que se dé el enfrentamiento de Portugal vs Ghana en la historia mundialista, el partido inicia a las 10 am (Tiempo del Centro de México) y podrás ver el juego por la pantalla de El Canal del Mundial, Azteca 7, y seguir la cobertura totalmente en vivo por el sitio web de TV Azteca Deportes o por nuestro Twitter donde llevaremos el minuto a minuto del encuentro.

