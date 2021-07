Horario y dónde ver EN VIVO: Alexa Moreno

La gimnasta mexicana Alexa Moreno competirá en la final de salto de caballo. El Centro de Ariake será el escenario de esta competencia.

La prueba la podrás ver a través de las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, la APP de Azteca Deportes y aztecadeportes.com este domingo 1 de agosto a las 3:52 AM (hora centro de México).

La oriunda de Mexcali, Baja California, disputa sus segundos Juegos Olímpicos, tuvo participación en Río 2016 y quedó en el lugar número 12 con 14.400 puntos en su primer salto de caballo y 15.033 en el segundo, por lo que no logró clasificar a las finales en esa prueba, ni en el All Around. En las barras asimétricas consiguió 13.066, en la viga 12.400 y en el piso 13.366.

La gimnasta buscará conseguir su primera medalla en Tokyo 2020, luego de su clasificación a la final donde quedó en octavo lugar con un puntaje de 14.663. Alexa buscará hacer historia y conseguir la primera medalla para México en esta disciplina.

En el primer salto consiguió un puntaje de 14.833, en dificultad le dieron 5.800 puntos y en ejecución 8.933, pero los jueces le restaron 0.1 luego de que en el salto saliera de la zona de caída cuando finalizó su actuación.

¿Quién es la primera gimnasta mexicana en clasificar a la final?

Alexa Moreno es la segunda mexicana en clasificar a una final en la prueba de salto de caballo, la primera atleta fue Denisse López en la edición de Sydney 2000 donde logró una puntuación total de 8.843 luego de que en el primer salto cayó sentada y por lo tanto la penalizaron, tuvo 9.087 puntos en el primer salto y en el segundo 8.600. Con esa puntuación no logró aspirar a ganar una medalla en Sydney.