¿Quién es el líder de goleo de Liga BBVA MX que celebra a lo Jujutsu Kaisen?

El torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ha traído consigo muchas sorpresas realmente llamativas en cuanto a las estadísticas individuales se refiere. Una de ellas tiene como protagonista a la Hormiga González, quien es un amante ferviente de Jujutsu Kaisen.

En estos momentos, Armando González se encuentra disputando el campeonato de goleo con elementos extranjeros, por lo que su último juego de la mano de Chivas será vital para saber si puede obtener este galardón. Ahora bien, ¿quién es Jujutsu Kaisen y por qué a la Hormiga le gusta tanto?

¿Qué es Jujutsu Kaisen y por qué es tan querido por Armando González?

Jujutsu Kaisen no es más que una serie de manga y anime que nació en Japón y que, en los últimos años, se ha vuelto una de las más populares no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Para muestra de ello están todos los atletas que hacen referencia a ella en algún momento de su celebración.

Uno de ellos, precisamente, es la Hormiga González, quien recuerda a Jujutsu Kaisen en todas y cada una de las celebraciones que realiza después de meter un gol. De hecho, el fervor por el anime también se ha reflejado en otros jugadores de Chivas, destacando lo que ocurre, por ejemplo, con Luis Romo.

¿Cuántos goles suma la Hormiga González en el Apertura 2025?

Después de 16 fechas disputadas, la Hormiga González suma un total de 11 anotaciones, por lo que lidera la tabla de goleo de la Liga BBVA MX junto a otros elementos como Joao del San Luis y Paulinho del Toluca, dos jugadores que, como el mexicano, han sorprendido en el Apertura 2025.

Es así como Armando cuenta con serias posibilidades de quedarse con el campeonato de goleo de la Liga BBVA MX si es que logra anotar en el último juego del Guadalajara correspondiente a la temporada regular. Ante ello, son muchos los fanáticos quienes han comenzado a pedirlo para la Selección Mexicana.