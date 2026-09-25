Hot Wheels de Red Bull: 6 modelos inspirados en la escudería de Fórmula 1

La Fórmula 1 también se puede conocer lejos de los circuitos. Hot Wheels cuenta con autos y pistas que llevan los colores de Red Bull Racing, la escudería de Max Verstappen en la máxima categoría. Entre las opciones hay miniaturas para exhibir y sets con los que los niños pueden organizar sus propias carreras.

No se trata de una colección de seis autos diferentes: esta selección reúne cuatro productos de colección y dos pistas que incluyen un vehículo de Red Bull. Cada uno recupera un aspecto distinto del equipo, desde los números de sus pilotos hasta la experiencia de competir contra otras escuderías.

El Hot Wheels de Checo Pérez con Red Bull

Hot Wheels de Checo Pérez|Crédito: Mattel

El RB20 número 11 representa el monoplaza que Sergio “Checo” Pérez condujo durante la temporada 2024. La miniatura conserva los colores de Red Bull Racing y está fabricada a escala 1:64. Su carrocería y chasis son de metal, mientras que las llantas Real Riders están pensadas para darle un aspecto cercano al del auto de Fórmula 1. Mattel lo presenta como una pieza de colección.

El RB20 de Max Verstappen

Hot Wheels de Verstappen temporada 2024|Crédito: Mattel

El otro piloto de Red Bull en 2024 también tiene su versión del RB20, identificada con el número 1. Al poner ambos autos lado a lado, los niños pueden reconocer cómo dos integrantes de una misma escudería comparten diseño, pero compiten con números distintos. Esta versión incluye una base para exhibir el monoplaza.

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La versión de Verstappen con los colores de 2025

Hot Wheels de Verstappen temporada 2025|Crédito: Mattel

Hot Wheels también reprodujo el auto número 1 de Red Bull con la decoración de 2025. Es una miniatura Premium a escala 1:64, con carrocería y chasis de metal, llantas Real Riders y base de exhibición. Esta versión permite comparar cómo aparece representada la escudería en dos temporadas diferentes.

Verstappen y Yuki Tsunoda en un mismo paquete

Hot Wheels de Max Verstappen y Yuki Tsunoda, temporada 2025|Crédito: Mattel

Otra presentación reúne los autos número 1 de Verstappen y número 22 de Yuki Tsunoda, pareja de pilotos de Red Bull durante parte de 2025. Las miniaturas incluyen detalles en los alerones, los costados y los cascos. A diferencia de las piezas individuales, este paquete muestra juntos a los dos integrantes del equipo.

Una salida de carrera entre Red Bull y Racing Bulls

Pista de largada con coche de Red Bull|Crédito: Mattel

La pista Grid Start cambia la vitrina por la competencia. Incluye un auto de Red Bull Racing y otro de Racing Bulls, dos escuderías que compiten en la Fórmula 1. Ambos se colocan en carriles paralelos; después de la cuenta regresiva, los jugadores accionan los lanzadores y una bandera señala al ganador. De acuerdo a Mattel, este set es para mayores de 3 años.

Una pista Grand Prix con tres escuderías

Circuito de Grand Prix con tres escuderías, una de ellas, Red Bull|Crédito: Mattel

El set Grand Prix incorpora tres autos: uno de Red Bull Racing, uno de Haas y otro de Williams. Tiene un circuito de tres carriles, contador de vueltas y un mecanismo que permite crear una zona de adelantamiento. Así, los niños pueden representar una carrera con varios equipos y seguir quién llega primero. Su edad indicada es a partir de 5 años.